AGBA澄清，李高岡為公司行政總裁（CEO），並負責主導彼之家族業務。李高岡家族創辦了多家教育機構，包括：維多利亞國際幼稚園及幼兒園（「VK」）及滬江維多利亞學校（「VSA」）。目前，李高岡家族持有及營運 VK（PRC）和VSA， 同時與若干知名上市公司於亞洲各地發展學習中心連鎖，教育科技產品及服務。

AGBA澄清，就AGBA及所有AGBA之關聯項目，新世界發展均非為相關方，亦無持有任何實益權益。李高岡並非維多利亞教育機構（「VEO」）或周大福教育集團(新世界發展之附屬公司）之顧問。為免生疑問，此為公司對有關事宜之最終表述，並應以此為準。

該網上文章談論已除牌的康宏，原來在股權爭奪戰後，新世界鄭氏家族介入解決富邦、佳兆業雙方股東的分岐。AGBA第二次出手，以更高的作價買入較少的業務，康宏餘下業務規模較第一次出手時多，對小股東的利益也有增大。

今次AGBA澄清，主要針對文末「但根據正式資料，今次買方AGBA Acquistion管理層是周大福教育機構旗下維多利亞教育機構顧問成員李高崗顧問成員。維多利亞附屬於周大福教育機構，由新世界（017）鄭家純及鄭志剛父子作為董事」。

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