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【有片：選股王】中集安瑞科下半年毛利率料有改善 20天線約7.6元有支持

內地下調8月LPR（貸款市場報價利率）符合市場預期，中港股市今早低開高走。恒指早段低開後最多跌208點、低見19564點回升，半日倒升39點，收報19812點。大市成交額456億元。

藍籌新貴神華（1088）、周大福（1929）、翰森製藥（3692）及百度（9888）齊升逾2%。科網股美團（3690）網易（9999）升約3%。內房物管股做好，碧桂園服務（6098）升4%，中國海外（0688）升2%。體育用品股向好，李寧（2331）安踏（2020）升逾3%。長城汽車（2333）發佈新產品前，股價急升逾一成。GX中國電車（2845）升逾2%。煤炭、金屬礦石股偏好。不過，電子產品及部件受壓，新能源材料及設備、燃氣有回吐，拖累大市升勢。

油氣運輸中遠海能（1138）急升逾一成，能源儲備製造商中集安瑞科（3899）也值得留意。公司將於周三公布業績，上半年受到原材料價格高漲影響，毛利率或受壓，但下半年有望改善。業務受惠於能源緊張，儲備及運輸需求大增。股價月初以來回升，逼近50天線8元有阻力，回調20天線約7.6元有支持。

劉思明

投資版副主編

 

 

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