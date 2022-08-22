據路透社旗下《IFR》引述知情人士指，中國電動車製造商浙江零跑科技計劃最快於本周進行上市聆訊，若成功通過將於下周起展開首次公開發售的預路演工作，預計集資約15億美元（117億港元）。零跑科技今年3月提交H股上市申請，中證監上周五（19日）批准公司赴港上市。聯席保薦人包括中金公司、花旗、摩根大通及建銀國際。
中證監表示，批准公司發行不超過約2.91億股境外上市外資股，每股1元人民幣，全部為普通股；並核准該公司59名股東將合計約7.9億股境內未上市股份轉為境外上市外資股，相關股份轉換完成後可在聯交所主板上市流通。
據初步招股文件顯示，零跑科技主要聚焦於價格介乎15萬至30萬元人民幣的中國中高端主流新能源汽車市場，於2019年7月起交付首款量產車型智能純電動轎跑S01，目前旗下擁有S01、T03、C11及C01四款車型，並計劃以每年推出一至三款車型的速度，於2025年底前推出八款全新車型。
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