憂慮聯儲局緊縮貨幣政策，美期歐股向下，美元偏強，美匯指數連升4日，高見108.425點，創1個月高。內地今早下調LPR救樓市，人民幣貶至近兩年最弱，在岸價曾貶值至6.8397元，離岸價貶值至6.8623元。A股上升，港股亦一度倒升，但尾市外圍跌幅擴大，港股亦轉跌逾百點。科指連跌3日，不過，與恒指國指齊齊連續第2日陽燭。
恒指午後未有突破早市高位低，今早低開200點，高位升52點，低位跌208點，低見19564.19點，是8月10日後最低，全日高低波幅262點。
恒指收市跌116點或0.59%，報19656點，大市成交金額830億元，較上日增加1.12%，是8月18日893.36億元成交後最多；國指跌24點或0.37%，報6695點。恒生科技指數收報4152點，跌0.96%。
藍籌股成交金額377.5億元，佔大市成交45.48%；科指成份股成交金額208.49億元，佔大市成交25.11%；國指成份股成交金額325.04億元，佔大市成交39.16%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。美團（3690）、京東（9618）、中海油（0883）貢獻恒指較多。
藍籌22隻升，43隻下跌，4隻無升跌。宏橋（1378）升4.29%，收報8.03元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌14.25%，收報103.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股10隻升，19隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報20.95元，升6.02%；跌幅最大的是瑞聲（2018）見52周低13.42元，收報13.86元，跌5.59%。
恒指續低於10天線(19886.01點)。科指續低於10天線(4245.12點)。
北水南下合計淨流入13.29億元，較上日增加28.79%，淨流入金額是8月2日22.87億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入30.43億元，對上一次連續3日淨流入是8月12日。南水北上合計淨流入43.25億元人民幣，較上日增加152.51%，連續第2日流入，累計流入60.37億元。
希慎（0014）上半年少賺86%，住宅商舖寫字樓續租租金同告跌。收報23.85元，跌0.63%。
多間公司公布業績，績前表現如下，歌禮製藥（1672）收報3.7元，升7.87%。復星旅遊文化（1992）收報11.2元，升6.46%。明源雲（0909）收報6.24元，升0.97%。諾亞控股（6686）收報290.8元，跌1.89%。郵儲銀行（1658）見52周低4.78元，收報4.88元，升1.46%。康師傅（0322）收報12.72元，升3.08%。同程旅行（0780）收報15.96元，升0.25%。
海昌海洋公園（2255）發盈警，料中期虧損擴大至不超過5.5億。收報8.01元，升2.69%。
眾安（0672）發盈喜，料中期多賺最多1.1倍。收報0.246元，升2.07%。
美高梅中國（2282）競投賭牌，何超瓊任常務董事。收報4.1元，升1.23%。
軟銀：提前阿里（9988）合約結算冀表明財務穩健。收報88.5元，跌1.12%。
香港小輪（0050）半年少賺4.4%，中期息10仙。收報7.12元，跌2.06%。
旭輝（0884）盈警，淨利潤最多跌72%。收報2.42元，升11.52%。
3部委透過政策性銀行支持「保交樓」。中海外（0688）收報19.9元，升0.51%；龍湖（0960）收報25.25元，升1%；華潤置地（1109）收報31.2元，升1.79%；碧桂園（2007）收報2.57元，升3.21%。非藍籌內房寶龍地產（1238）收報1.03元，升4.04%；雅居樂（3383）收報2.63元，升6.48%；旭輝（0884）收報2.42元，升11.52%；富力（2777）收報1.64元，升4.46%；美的置業（3990）收報8.88元，升4.72%；融信中國（3301）收報0.92元，升5.75%。
米蘭站（1150）發盈警，上半年轉蝕最少1200萬元。見52周低0.141元，收報0.144元，跌2.7%。
新世界百貨（0825）發盈警，上半年虧損增逾1倍至約4.83億元。收報1.04元，跌2.8%。
騰訊（0700）績後斥3.51億回購，為靜默期後首次。收報310.6元，跌1.4%。
神華（1088） 收報24元，升2.13%。周大福（1929）收報16.26元，跌0.61%。翰森製藥（3692）收報16元，升3.23%。百度 （9888）收報128.9元，升0.94%。
商湯（0020）納入國指，收報2.19元，升4.29%。剔走的中國太平洋保險（2601）收報15.78元，跌2.83%。
招行（3968）上半年多賺13.52%，房地產不良貸款率攀升至近3%。收報40.15元，跌0.74%。
鳳凰衛視（2008）半年虧損擴大至3.3億，不派中期息。收報0.355元，升2.9%。
恒安（1044）料木漿價格保持高位，下半年加價中單位數。收報38.55元，跌0.64%。
晶門半導體（2878）半年多賺1倍。收報0.59元，升3.51%。
時代鄰里（9928）盈警半年純利跌75至80%。創上市新低，見0.92元，收報0.94元，跌5.05%。
檢疫酒店旺場房價升，華大酒店（0201）半年多賺逾10倍。收報0.105元，升7.14%。
潤電（0836）7月售電量按年增8%。收報16.28元，跌0.73%。
小米（1810）次季經調整利潤跌67.1％勝預期，收入跌兩成。收報11.28元，跌3.26%。
天鴿互動（1980）料半年轉虧蝕約3.1億人幣。收報0.86元，跌2.27%。
恒生投資9月19日接任盈富基金（2800）經理人並引入人民幣櫃枱。收報20.28元，跌0.2%。
叙福樓（1978）發盈警，中期純利減少約80%。收報0.93元，無升跌。
TCL電子（1070）半年收入跌3.6％，毛利升3.9％，不派中期息。收報4.16元，跌20.46%。
物管股融信服務（2207）料半年少賺最多57%。收報4.16元，升0.48%。
新奧能源（2688）中期純利跌17.6%，中期息0.64元。收報103.5元，跌14.25%。
中國儒意（0136）上半年轉賺1.45億元，核心利潤增57%。收報2.11元，跌0.47%。
煤氣（0003）半年少賺21%，中期息12仙。收報8.14元，跌0.37%。
國泰（0293）為內地航線機師提供最多5000元補貼，承認相關航線「特別辛苦」。收報8.52元，跌1.62%。
破頂股包括，上海復旦（1385）創上市新高，見36.95元，收報36.4元，升2.1%；MOG（1942）創上市新高，見2.22元，收報2.03元，升0.5%；雙財莊（2321）創上市新高，見1.12元，收報1.05元，升32.91%；銀濤（1943）創上市新高，見1.4元，收報1.4元，升27.27%；在岸人民幣創52周高，見6.8397元，收報6.8374元，跌0.29%；0太古（0019）創52周高，見56.8元，收報56.6元，升1.07%；中遠海能（1138）創52周高，見6.94元，收報6.83元，升12.34%；優品360（2360）創52周高，見2.26元，收報2.2元，升17.02%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌；兗煤（1171）創52周高，見29.4元，收報28.6元，無升跌；豐城控股（2295）創52周高，見1.56元，收報1.5元，無升跌。
22隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見3.08元，收報3.32元，跌0.9%；時代鄰里（9928）低見0.92元，收報0.94元，跌5.05%；康橋悅（2205）低見2.5元，收報2.5元，跌3.1%；遠洋集團（3377）低見1.17元，收報1.21元，無升跌；康達環保（6136）低見0.6元，收報0.62元，跌1.59%；康寧傑瑞製藥（9966）低見5.77元，收報6.17元，升3.87%；維亞生物（1873）低見1.83元，收報1.86元，跌1.59%；和鉑醫藥（2142）低見2.93元，收報3元，無升跌；雲頂新耀（1952）低見12.02元，收報12.32元，升1.48%；三葉草生物（2197）低見2.62元，收報2.83元，升2.17%。
25隻股份創52周低，其中十隻包括，昊海生物科技（6826）低見29.6元，收報30.25元，升0.5%；上海醫藥（2607）低見10.82元，收報10.98元，升0.73%；麗珠醫藥（1513）低見21.8元，收報22.2元，升0.68%；光啟科學（0439）低見0.118元，收報0.132元，跌0.75%；艾伯科技（2708）低見1.7元，收報1.99元，跌0.5%；香港科技探索（1137）低見4.46元，收報4.57元，升0.44%；越秀房託（0405）低見2.5元，收報2.54元，升1.2%；中國平安（2318）低見42.85元，收報43.5元，跌0.11%；瑞聲（2018）低見13.42元，收報13.86元，跌5.59%；平保（2318）低見42.85元，收報43.5元，跌0.11%。
異動股
上升異動股，包括，雙財莊（2321）創上市新高，見1.12元，收報1.05元，升32.91%；銀濤（1943）創上市新高，見1.4元，收報1.4元，升27.27%；香港航天科技（1725）收報9.87元，升22.3%；優品360（2360）創52周高，見2.26元，收報2.2元，升17.02%；北京燃氣藍天（6828）收報0.105元，升14.13%；聖諾醫藥（2257）收報68元，升13.14%；中遠海能（1138）創52周高，見6.94元，收報6.83元，升12.34%；旭輝（0884）收報2.42元，升11.52%；長城汽車（2333）收報12.18元，升11.13%；都市麗人（2298）收報0.231元，升11.06%；中國有色礦業（1258）收報3.59元，升10.46%。
下跌異動股，包括，包浩斯（0483）收報0.68元，跌20.93%；TCL電子（1070）收報4.16元，跌20.46%；國美（0493）創上市新低，見0.23元，收報0.232元，跌20%；中盈盛達（1543）收報1.5元，跌14.29%；新奧能源（2688）收報103.5元，跌14.25%；中國心連心化肥（1866）收報4.8元，跌13.98%；聯康生物（0690）收報0.062元，跌12.68%；太和控股（0718）收報0.066元，跌12%；寰亞傳媒（8075）收報0.55元，跌11.29%。