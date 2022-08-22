憂慮聯儲局緊縮貨幣政策，美期歐股向下，美元偏強，美匯指數連升4日，高見108.425點，創1個月高。內地今早下調LPR救樓市，人民幣貶至近兩年最弱，在岸價曾貶值至6.8397元，離岸價貶值至6.8623元。A股上升，港股亦一度倒升，但尾市外圍跌幅擴大，港股亦轉跌逾百點。科指連跌3日，不過，與恒指國指齊齊連續第2日陽燭。