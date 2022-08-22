中銀的推廣主題「Bank For Future」圍繞「Beyond Digital數碼智慧」、「Beyond Green綠色生活」和「Beyond Border跨境機遇」三大元素。當中，該行於手機銀行新增「PickAStock揀股易」工具，以金融科技提供股票分析，協助客戶揀選心儀股票。「智選基金組合」進行升級，完善手機銀行基金認購流程。中銀亦推出首個可於手機銀行投保的綠色儲蓄保險計劃。

中銀邀請藝人陳凱琳及新媒體藝術家朱力行，以「Bank For Future」三大元素，策劃本地銀行界首個人工智能（AI）藝術創作。

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