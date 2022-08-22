中銀香港（2388）宣布，中銀理財為年輕客戶以「Bank For Future」推出相應產品和服務，中銀香港個人金融及財富管理部副總經理何偉文表示，截至今年3月底，18歲至45歲綜合理財總值達100萬元以上的全新「中銀理財」客戶數目，按年增長超過30%。在年輕「百萬富翁」中，有87%是通過數碼渠道自主理財。
中銀的推廣主題「Bank For Future」圍繞「Beyond Digital數碼智慧」、「Beyond Green綠色生活」和「Beyond Border跨境機遇」三大元素。當中，該行於手機銀行新增「PickAStock揀股易」工具，以金融科技提供股票分析，協助客戶揀選心儀股票。「智選基金組合」進行升級，完善手機銀行基金認購流程。中銀亦推出首個可於手機銀行投保的綠色儲蓄保險計劃。
中銀邀請藝人陳凱琳及新媒體藝術家朱力行，以「Bank For Future」三大元素，策劃本地銀行界首個人工智能（AI）藝術創作。
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