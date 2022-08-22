收入按業務劃分，銷售虛擬物品收入按年升1.1倍至4.8億元，當中，自主開發的遊戲按年升1.2倍至4.78億元，第三方遊戲按年跌57.2％至233.3萬元。至於遊戲內信息服務收入按年跌35.9％至1.4億元。

禪遊科技表示，上半年集團在產品組合、遊戲創新及推廣渠道上進一步升級，提升用戶留存度及玩家付費意願。截至6月底，月活躍用戶（MAU）3870.7萬戶，按年跌13％，日活躍用戶628.8萬戶，按年跌5％。每月付費用戶（虛擬物品）按年升61.1％至106.5萬元。虛擬物品ARPU 為82元，按年升26％。

關於產品組合，延續去年發展策略，減少對超休閒遊戲的投入，將更多資源投入重點棋牌遊戲創新和優化及開發更多精品休閒類遊戲。期內下架15款遊戲，主要為休閒遊戲和第三方遊戲，旨在更加專注於製作精品遊戲。上半年研發開支按年升32.7％至5000萬元，主要由於研發人員人數及其薪金增加。

禪遊科技績前收報1.61港元，全日升4.5％。

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