收入按業務劃分，SaaS產品貢獻6.69億元收入，按年增加21.3%，佔總收入的比例按年增加19.3個百分點；未履約的長期SaaS合同的金額為8.954億元，按年增加6.2%。ERP解決方案收入按年急跌49.8%，貢獻2.12億元。

明源雲稱，公司專注於為不動產生態鏈的主要參與者提供數字化解決方案，惟中國住宅市場在上半年經歷種種不利因素，公司通過多項舉措開源節流，積極應對行業下行壓力。由於受到宏觀環境及疫情反覆的不利影響，部分項目推遲開盤、開工或者停工等情況，以及終端客戶在ERP解決方案的投入更為謹慎，導致明源雲各項業務的收入受到影響。

面向下半年，明源雲稱，外部環境不確定性依然很強，住宅市場尚處於緩慢恢復階段，疫情仍在反覆。在繼續推進上半年各項戰略舉措的基礎上，公司將採取產品戰略升級，圍繞不動產生態鏈構建SaaS增長新引擎；聚焦投入高確定性市場，堅持核心產品和技術的持續投入；以及降本提效，強化現金流管理，以確保整體經營健康及可持續發展。

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