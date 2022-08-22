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易鑫上半年轉賺1.24億人幣 不派中期息

去年扭虧的易鑫（2858）愈戰愈勇，據今年上半年初步業績，收入按年大增逾七成至24.5億元人民幣（下同），採用非國際財務報告準則的經調整利潤升至3.30億元，急漲3.6倍。

據報告顯示，易鑫淨利潤由去年同期蝕1.35億元，扭虧至賺1.24億元，當中以貸款促成服務表現最顯著，分部收入按年急增1.3倍至15.18億元。期內汽車融資交易總數按年增17%至26.6萬台，主要由二手車帶動，其融資交易總數按年增1倍至15萬台，新車融資交易總數則倒跌24%至11.6萬台。

易鑫表示，集團轉向二手車業務的戰略成功實現，上半年其二手車融資交易數量佔總數56%，按年提高24個百分點。集團認為，由於二手車限遷政策取消，新車市場逐漸飽和，二手車業務有望蓬勃發展。

集團期內新增核心服務收入錄得16.47億元，按年漲1.2倍，汽車後市場服務收入錄得8,900萬元，按年增68%。

易鑫不派中期息。

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