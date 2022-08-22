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財經花生丨豐澤牌邀請RubberBand做代言人 作曲思考相聚意義

豐澤牌今日公布，佢哋搵咗RubberBand做代言人，仲創作咗一首歌！豐澤牌話，疫情令相聚變得唔容易，所以用「惜相見 盼未來」作為新廣告嘅意念，勸勉大家保持樂觀、同親朋享受共聚時刻，並且邀請RubberBand創作廣告主題曲《這刻我們》，同大家一齊思考「相聚」嘅意義。呢首歌將會喺星期五派台，MV就會喺當晚8點登場，各位樂迷記得要留意啦！

RubberBand就提到，豐澤牌產品陪伴顧客渡過唔少歲月，佢哋喺「相聚」方面嘅諗法同豐澤類似，希望透過今次合作，表達「相聚短暫、更要珍惜一刻」嘅理念。佢哋又分享成員之間嘅相處之道，話最緊要嘅就係有足夠溝通，珍惜大家同埋每個相聚時刻。

豐澤董事總經理區文慧就表示，上半年豐澤業務表現跑贏大市，新冠疫情帶動電腦等產品銷售，線上業務銷售增幅達80%。展望下半年疫情縱不明朗，但全年線上業務仍有望保持雙位數字增幅。

文：燒腩仔

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