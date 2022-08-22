ESPRIT母公司思捷環球（0330）發盈警，初步估計上半年純利按年倒退89.3%至1300萬元，去年同期純利為1.21億元。受實際匯率影響，ESPRIT表示，中期純利大減主要因收入減少而導致毛利相應減少約1.56億元，再加上其他費用增加，期內外匯匯兌虧損約9900萬元，去年同期外匯匯兌收益約8700億元。
ESPRIT預計中期收入36.26億元， 按年跌6%，收入下跌主要由於歐元勾兌港元貶值所致。ESPRIT又表示，倘收入按相應期間的匯率換算，收入將為39.34億元，按年升約2%。
ESPRIT表示，下半年將繼續專注於實施各項措施推動銷售、提高運營效率、改善庫存及應收賬款管理，特別關注疫情帶來的衰退效應，並優化成本結構，以提高業務的整體表現。
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