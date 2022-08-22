ESPRIT預計中期收入36.26億元， 按年跌6%，收入下跌主要由於歐元勾兌港元貶值所致。ESPRIT又表示，倘收入按相應期間的匯率換算，收入將為39.34億元，按年升約2%。

ESPRIT表示，下半年將繼續專注於實施各項措施推動銷售、提高運營效率、改善庫存及應收賬款管理，特別關注疫情帶來的衰退效應，並優化成本結構，以提高業務的整體表現。

其他報道

財經花生丨豐澤牌邀請RubberBand做代言人 作曲思考相聚意義

花旗最新存款優惠 指定現有客戶港元定存年利率最高達2.73%

易鑫上半年轉賺1.24億人幣 不派中期息

騰訊績後兩度回購 今斥3.54億回購113萬股

同程旅行上季蝕1.35億人幣 盈轉虧 不派息

中電信7月5G新客增速放緩

禪遊科技半年經調整淨利潤升逾六成 收入升四成

明源雲上半年轉蝕5.62億人幣 受累內房下行壓力

法國家樂福凍結100款貨品價格 助國民應對通脹

中銀香港：18歲至45歲綜合理財達100萬元客戶按年升逾三成

歌禮製藥半年蝕8799.8萬元 不派中期息

恒指公司：藍籌股達到80隻沒有固定時間表

康師傅中期少賺38% 息6.63美仙

中聯通：7月5G套餐用戶累計近1.9億戶

據報吉利控股擬分拆曹操出行 最快明年赴港上市

美匯創1個月高人民幣貶幅擴大 恒指收市跌116點 染藍周大福倒跌0.6% 翰森升3.2%

瑞幸咖啡回應山寨現象：瑞辛、瑞莘、luckoncoffee都是假冒

中國電動車股零跑科技據報最快本周闖關 集資117億元

香港電訊伙花旗推信用卡 儲積分可抵銷簽賬