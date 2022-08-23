美國10年期國債息一個月來首次升破3%，對冲基金在有擔保隔夜融資利率(SOFR)期貨市場的空頭頭寸創紀錄，押注聯儲局將堅持鷹派立場，隔夜美股重挫，標指、納指創逾一個月最大跌幅，三大指數連跌兩日，見逾兩周低，道指兩日累跌935.43點。市場關注周五央行年會情況。美2年期10年期債息續倒掛，收報29.945基點。
道瓊斯工業平均指數收跌643點，跌幅1.91%，報33063點。標普500指數收跌90點，跌幅2.15%，報4137點。納斯達克綜合指數收跌323點，或2.55%，報12381點。
道指成份股全跌，家得寶跌2.84%，報312.21美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累60點，而威訊跌0.56%，報44.17元，拖低道指1.6點。
科技股方面，蘋果收市報167.57元，跌2.3%，谷歌母公司Alphabet收市報114.24元，跌2.53%，亞馬遜收市報133.22元，跌3.62%，Facebook收市報163.05元，跌2.92%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.96%，報433點。德國DAX指數收跌2.32%，報13230點；法國CAC 40指數跌1.81%，報6378點；英國富時100指數收跌0.22%，報7533點。