美國10年期國債息一個月來首次升破3%，對冲基金在有擔保隔夜融資利率(SOFR)期貨市場的空頭頭寸創紀錄，押注聯儲局將堅持鷹派立場，隔夜美股重挫，標指、納指創逾一個月最大跌幅，三大指數連跌兩日，見逾兩周低，道指兩日累跌935.43點。市場關注周五央行年會情況。美2年期10年期債息續倒掛，收報29.945基點。