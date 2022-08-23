個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.3%，折合報306.57元；阿里巴巴（9988）跌0.22%，折合報88.31元；美團（3690）跌1.54%，折合報168.47元；匯控（0005）升0.97%，折合報49.78元；建行（0939）跌0.63%，折合報4.87元。

道期現升0.245%；標期現升0.28%；納期現升0.34%。日股現跌1.04%，韓股現跌0.43%，澳股現跌0.47%。

VIX指數隔晚升15.53%或3.2點，報23.8點。美2年期10年期債息倒掛，現報29.128基點。

紐油現升0.89%或0.81美元，報91.17美元；布油現升0.76%或0.73美元，報97.22美元；金價現升0.13%或2.3美元，報1738.6美元；LME 銅期貨隔晚跌0.63%或51.5美元，報8027美元。美國10年期債息現升0.05%或0.0018厘，報3.0164厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公業績，包括，恒地（0012）、安踏（2020）、京東（9618）、中國平安（2318）、361度（1361）、寶尊電商（9991）、貝殼（2423）、中鋁（2600）、恒基發展（0097）、京東健康（6618）、京東物流（2618）、九毛九（9922）、金山軟件（3888）、快手（1024）、合景悠活（3913）、稻香（0573）、小鵬汽車（9868）、特步（1368）等。

郵儲銀行（1658）半年多賺近一成半。

美東汽車（1268）料上半年盈利倒退最多40%。

ESPRIT母公司思捷環球（0330）發盈警，料中期純利倒退九成。

易鑫（2858）上半年轉賺1.24億人幣，不派中期息。

騰訊（0700）績後兩度回購，今斥3.54億回購113萬股。

同程旅行（0780）上季蝕1.35億人幣，盈轉虧，不派息。

中電信（0728）7月5G新客增速放緩。

禪遊科技（2660）半年經調整淨利潤升逾六成，收入升四成。

明源雲（0909）上半年轉蝕5.62億人幣，受累內房下行壓力。

歌禮製藥（1672）半年蝕8799.8萬元，不派中期息。

康師傅（0322）中期少賺38%，息6.63美仙。

中聯通（0762）：7月5G套餐用戶累計近1.9億戶。

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