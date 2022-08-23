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恒指低開12點 科指跌0.02% 續低於10天線

恒指今早低開12點或0.07%，報19644點，大市成交金額16億元；國指今早低開5點或0.09%，報6689點。恒生科技指數開市報4151點，跌0.02%。

建行（0939）、友邦（1299）、平保（2318）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。

藍籌16隻升，28隻下跌，25隻無升跌。碧桂園（2007）升2.33%，報2.63元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌2.52%，報36.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，9隻下跌，14隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報120.7元，升1.6%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報25.9元，跌2.45%。

恒指續低於10天線(19850.09點)。科指續低於10天線(4230.73點)。

多間公司公業績，績前表現如下，恒地（0012）開市報27.7元，無升跌。安踏（2020）開市報89.55元，升1.24%。京東（9618）開市報218.8元，無升跌。中國平安（2318）開市報43元，跌1.15%。361度（1361）開市報4.18元，升0.24%。寶尊電商（9991）無成交，報21.85元。貝殼（2423）開市報40.1元，跌1.35%。中鋁（2600）開市報2.8元，跌0.36%。恒基發展（0097）無成交，報0.34元。京東健康（6618）開市報56.9元，無升跌。京東物流（2618）開市報14.08元，無升跌。九毛九（9922）無成交，報17.56元。金山軟件（3888）無成交，報24.35元。快手（1024）開市報74.6元，升0.07%。合景悠活（3913）無成交，報1.52元。稻香（0573）無成交，報0.81元。小鵬汽車（9868）開市報83.05元，跌2.06%。特步（1368）開市報13.7元，升1.48%。

郵儲銀行（1658）半年多賺近一成半。開市報4.86元，跌0.41%。

美東汽車（1268）料上半年盈利倒退最多40%。無成交，報16.58元。

ESPRIT母公司思捷環球（0330）發盈警，料中期純利倒退九成。開市報1.35元，跌12.34%。

易鑫（2858）上半年轉賺1.24億人幣，不派中期息。開市報1.1元，升12.24%。

騰訊（0700）績後兩度回購，今斥3.54億回購113萬股。開市報312元，升0.45%。

同程旅行（0780）上季蝕1.35億人幣，盈轉虧，不派息。開市報16元，升0.25%。

中電信（0728）7月5G新客增速放緩。開市報2.88元，跌0.69%。

禪遊科技（2660）半年經調整淨利潤升逾六成，收入升四成。開市報1.58元，跌1.86%。

明源雲（0909）上半年轉蝕5.62億人幣，受累內房下行壓力。開市報6.24元，無升跌。

歌禮製藥（1672）半年蝕8799.8萬元，不派中期息。無成交，報3.7元。

康師傅（0322）中期少賺38%，息6.63美仙。開市報13.6元，升6.92%。

中聯通（0762）：7月5G套餐用戶累計近1.9億戶。開市報3.93元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，開市報1.17元，升0.86%。

破底股方面

3隻股份創52周低，包括永達汽車（3669）低見5.8元，開市報5.8元，跌2.68%；東亞（0023）低見9.77元，開市報9.77元，跌0.41%。

異動股

上升異動股，包括，易鑫集團（2858）開市報1.1元，升12.24%；香港航天科技（1725）開市報10.98元，升11.25%；康師傅（0322）開市報13.6元，升6.92%；雅居樂（3383）開市報2.74元，升4.18%；北京燃氣藍天（6828）開市報0.109元，升3.81%；晶門半導體（2878）開市報0.61元，升3.39%；中匯（0382）開市報2.26元，升3.2%；高偉電子（1415）開市報16.8元，升3.07%；新東方在線（1797）開市報19.48元，升2.63%；兗煤澳洲（3668）開市報32.1元，升2.56%；滔搏（6110）開市報6.47元，升2.54%。

下跌異動股，包括，思捷（0330）開市報1.35元，跌12.34%；耀才（1428）開市報1.31元，跌6.43%；Bodibra母企海納星空科技（8297）開市報0.112元，跌4.27%；天譽（0059）平上市低位0.054元，開市報0.054元，跌3.57%；中國燃氣（0384）開市報10.9元，跌3.2%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報6.125元，跌2.93%；登輝控股（1692）開市報2元，跌2.91%；永達汽車（3669）見52周低5.8元，開市報5.8元，跌2.68%；北控水務（0371）開市報2.22元，跌2.63%。

 

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