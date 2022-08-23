港元現報7.8466元貶值1點子，曾貶值最多6點子，報7.8471元，是8月11日7.8478元後最弱。亦曾升值最多3點子，報7.8462元。港元連續貶值7日，累計貶值0.0091元，對上一次連續貶值7日是8月2日。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升3.17點子至0.98012%；1星期HIBOR跌8.38點子至1.3528%；2星期HIBOR跌3.76點子至1.55536%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.76點子至2.54101%；6個月期HIBOR升0.21點子至3.12768%；12個月期HIBOR升0.07點子至3.61441%。

美元指數現報108.922貶值0.124點或0.11%。

美元1個月期LIBOR報2.38671%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6053%，連續4日擴闊，利差是2022年8月15日後最低，當日差距為-0.6616%。

對上一次連續4日擴闊，是2022年8月03日，當日利差報-1.0712%。

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