市場押注聯儲局偏鷹，美股隔晚重挫，亞股今早補跌，美期向上。恒指今早低開12點，高位升44點，其後倒跌最多193點，半日高低波幅238點。
恒指半日跌96點或0.49%，報19560點，大市成交金額407億元；國指跌29點或0.44%，報6666點。恒生科技指數收報4151點，跌0.003%或0.11點。
藍籌股成交金額160.91億元，佔大市成交39.53%；科指成份股成交金額76.43億元，佔大市成交18.77%；國指成份股成交金額136.8億元，佔大市成交33.61%。
建行（0939）、美團（3690）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。
藍籌15隻升，54隻下跌，0隻無升跌。新奧（2688）升3.38%，收報107元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌4.64%，收報16.44元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股13隻升，15隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報184.5元，升3.19%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報5.96元，跌4.49%。
恒指續低於10天線(19841.72點)。科指續低於10天線(4230.78點)。
北水南下合計淨流入1.81億元，較上日減少86.37%，連續第4日流入，累計流入32.25億元，對上一次連續4日淨流入是8月15日。南水北上合計淨流出57.67億元人民幣，終止連續2日流入。
多間公司公業績，績前表現如下，恒地（0012）收報27.55元，跌0.54%。安踏（2020）收報88.4元，跌0.06%。京東（9618）收報221.6元，升1.28%。中國平安（2318）見52周低42.55元，收報42.85元，跌1.49%。361度（1361）收報4.18元，升0.24%。寶尊電商（9991）收報21.85元，無升跌。貝殼（2423）收報41.1元，升1.11%。中鋁（2600）收報2.83元，升0.71%。恒基發展（0097）收報0.335元，跌1.47%。京東健康（6618）收報57.25元，升0.62%。京東物流（2618）收報14.04元，跌0.28%。九毛九（9922）收報17.6元，升0.23%。金山軟件（3888）收報24.25元，跌0.41%。快手（1024）收報75.45元，升1.21%。合景悠活（3913）收報1.5元，跌1.32%。稻香（0573）收報0.81元，無升跌。小鵬汽車（9868）收報83元，跌2.12%。特步（1368）收報13.52元，升0.15%。
郵儲銀行（1658）半年多賺近一成半。見52周低4.56元，收報4.6元，跌5.74%。
美東汽車（1268）料上半年盈利倒退最多40%。見52周低15.38元，收報15.52元，跌6.39%。
ESPRIT母公司思捷環球（0330）發盈警，料中期純利倒退九成。收報1.15元，跌25.32%。
易鑫（2858）上半年轉賺1.24億人幣，不派中期息。收報1.03元，升5.1%。
騰訊（0700）績後兩度回購，今斥3.54億回購113萬股。收報310.8元，升0.06%。
同程旅行（0780）上季蝕1.35億人幣，盈轉虧，不派息。收報16.68元，升4.51%。
中電信（0728）7月5G新客增速放緩。收報2.86元，跌1.38%。
禪遊科技（2660）半年經調整淨利潤升逾六成，收入升四成。收報1.52元，跌5.59%。
明源雲（0909）上半年轉蝕5.62億人幣，受累內房下行壓力。收報5.96元，跌4.49%。
歌禮製藥（1672）半年蝕8799.8萬元，不派中期息。收報3.56元，跌3.78%。
康師傅（0322）中期少賺38%，息6.63美仙。收報13.62元，升7.08%。
中聯通（0762）：7月5G套餐用戶累計近1.9億戶。收報3.91元，跌0.51%。
破頂股包括，上海復旦（1385）創上市新高，見39.1元，收報38.5元，升5.77%；雙財莊（2321）創上市新高，見1.13元，收報1元，跌4.76%；銀濤（1943）創上市新高，見1.46元，收報1.37元，跌2.14%；在岸人民幣創52周高，見6.8548元，收報6.8491元，跌0.01%；北京燃氣藍天（6828）創52周高，見0.121元，收報0.117元，升11.43%；中遠海能（1138）創52周高，見6.99元，收報6.91元，升1.17%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌；兗煤（1171）創52周高，見29.8元，收報29.6元，升3.5%。
16隻股份創上市新低，其中十隻包括，時代鄰里（9928）低見0.91元，收報0.91元，跌3.19%；成實外教育（1565）低見0.13元，收報0.141元，升1.44%；維亞生物（1873）低見1.81元，收報1.83元，跌1.61%；中國抗體（3681）低見1.79元，收報1.8元，跌4.26%；藥明巨諾（2126）低見6.01元，收報6.17元，升0.33%；雲頂新耀（1952）低見11.66元，收報11.72元，跌4.87%；雍禾醫療（2279）低見6.85元，收報6.85元，跌3.52%；泉峰（2285）低見34.9元，收報34.9元，跌8.16%；協同通信（1613）低見0.141元，收報0.15元，跌0.66%；中國太保（2601）低見15.54元，收報15.64元，跌0.89%。
26隻股份創52周低，其中十隻包括，美瑞健康國際（2327）低見0.245元，收報0.255元，無升跌；復星醫藥（2196）低見25.75元，收報25.8元，跌2.82%；醫思醫療（2138）低見5.73元，收報5.79元，跌1.36%；東方（0018）低見0.63元，收報0.63元，跌11.27%；越秀房託（0405）低見2.5元，收報2.52元，跌0.79%；中國平安（2318）低見42.55元，收報42.85元，跌1.49%；工行（1398）低見4元，收報4.02元，跌0.5%；平保（2318）低見42.55元，收報42.85元，跌1.49%；蒙牛（2319）低見32.25元，收報32.7元，跌2.1%；招商銀行（3968）低見39.15元，收報39.55元，跌1.49%。
異動股
上升異動股，包括，華融金控（0993）收報0.14元，升16.67%；聯康生物（0690）收報0.071元，升14.52%；晶門半導體（2878）收報0.67元，升13.56%；中盈盛達（1543）收報1.68元，升12%；北京燃氣藍天（6828）創52周高，見0.121元，收報0.117元，升11.43%；米格國際（1247）收報1元，升11.11%；強泰環保（1395）收報0.173元，升8.81%；建業新生活（9983）收報3.45元，升7.48%；恒盛地產（0845）收報0.159元，升7.43%；萊爾斯丹（0738）收報0.445元，升7.23%；康師傅（0322）收報13.62元，升7.08%。
下跌異動股，包括，思捷（0330）收報1.15元，跌25.32%；太陽娛樂（8082）收報0.056元，跌20%；瑞慈醫療（1526）收報0.69元，跌11.54%；東方（0018）見52周低0.63元，收報0.63元，跌11.27%；智雲健康（9955）創上市新低，見15元，收報15.38元，跌9.42%；北控水務（0371）見52周低2.07元，收報2.08元，跌8.77%；泉峰（2285）創上市新低，見34.9元，收報34.9元，跌8.16%；耀才（1428）收報1.29元，跌7.86%；森松國際（2155）收報10.54元，跌7.71%；勵駿（1680）收報0.275元，跌6.78%；喆麗控股（2209）收報0.7元，跌6.67%。
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