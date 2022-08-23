文章日期：2022年8月23日 12:51
美匯指數持續上升，最高更升至109美元上方，帶動歐元兌美元回落至1算以下。從技術走勢上分析，美匯指數將有機會進一步上升，令歐元繼續向下挑戰低位。故此在現水平投資者不宜買入歐元。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。
其他報道
361度國際中期多賺37% 不派息
恒指半日跌96點 科指跌0.11點 思捷跌25%
新一批銀色債券今日起接受認購
滬深三大指數半日個別發展 深證成指跌0.25%
港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌4日 跌至1.781% 港元連續貶值第7日
滴滴、曹操出行等網約車平台遭「提醒式」約談
港府考慮為11月峰會參與者提供隔離豁免安排
馬斯克向Twitter創始人Jack Dorsey索取文件
福特汽車將裁員約3000人
沙特：油價脫離基本面 或考慮收緊供應
滬深三大指數開市下跌 人行零投放零回籠
恒指低開12點 科指跌0.02% 續低於10天線
對冲基金沽空創紀錄 押注聯儲局將堅持鷹派
港股ADR跌104點 夜期低水55點 美期升亞股跌 恒地安踏京東平保等業績
日本考慮入境無需提交新冠陰性證明
前蘋果華裔工程師認罪 承認竊取商業機密
押注聯儲局堅持鷹派 美股重挫 道指跌643點