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【有片：埋身擊】美匯指數或續升 現水平不宜買歐元

美匯指數持續上升，最高更升至109美元上方，帶動歐元兌美元回落至1算以下。從技術走勢上分析，美匯指數將有機會進一步上升，令歐元繼續向下挑戰低位。故此在現水平投資者不宜買入歐元。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。