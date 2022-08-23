Google今日發布一份關於香港金融科技行業數碼情況的報告，結果反映，金融服務佔本港的GDP至2020年已達23%，亦佔十分之一勞動市場。而其中金融科技在銀行應用中已佔86%，客戶應用亦佔近七成，報告預計，在2022年至2025年間，銀行將提升4成投資於金融科技範疇。惟報告指，由於人才適合率低及供應不足，大多數香港金融科技公司都面臨嚴重的人才短缺，尤其是在招聘產品創新和營銷專業等人才方面。
Google聯同策略諮詢公司Quinlan & Associates進行研究，數據反映，在2021年香港已在亞太地區中的金融科技中心晉身首位，反映金融科技在港的重要性。
對於本港科技人才短缺，Google香港銷售及營運總經理余名德認為，現時的工作模式已經變得多元化，不少公司已經引入遙距及混合工作，當中的溝通、資訊傳送，及合作變得流暢，因此，除了香港人才外，亦可留意全球的人才庫。
報告又指出，雖然網絡安全是發展金融科技的重要因素之一，只有不足三分之一受訪公司重視網絡安全，不少金融科技公司在發展後期才注意到網絡安全的重要性或投放相關資源。余名德表示，網絡安全是由第一天開始數據處理已經很重要，對此，Google與數碼港合作，為計劃下的初創公司提供2,000美元的Google Cloud使用額，初創可享Google同等程度的安全數據系統，及提供技術支援。
報告亦揭示，有75%的受訪金融科技公司認為數碼市場營銷方案非常重要，但只有少於一半的受訪者善用到數據分析及視覺化具。Quinlan & Associates行政總裁及合伙人Benjamin Quinlan表示，不少公司在數碼市場營運上有投放資源，但忽略了有關的投資回報率(ROI)，即使已經有數據存在，但公司未有時間分析，而分析是可以帶來回報收益。
余名德又指，以上是Google推出「Google Career Certificates 智慧數碼人才計劃」的原因之一，計劃開放至不同人士，當中包括數碼營銷、程式編碼、用戶體驗及分析等。
其他報道
前蘋果工程師承認竊取商業機密 小鵬汽車：與蘋果無爭議 公司與該案無關
滬深三大指數全日個別發展 深證成指跌0.4% 成交額破萬億人幣
蘇新服務公開發售不足額 一手中籤率100% 未有「頂頭槌飛」
iPhone 14據報將於印度生產 與內地技術差距收窄至2個月