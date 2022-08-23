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新地：委任劉德揚、馮秀炎及陳康祺為執董

新地（0016）委任劉德揚、馮秀炎及陳康祺，為公司執行董事，即時生效。

劉德揚於2017年加入新地，並自此駐紮上海。他是公司執行委員會成員，亦是公司若干附屬公司之董事。除負責內地的業務拓展及政府關係工作外，他亦負責全面領導集團於華東地區、北京及成都的地產業務，當中均包括現有的項目以及籌備及檢討中的新項目。

馮秀炎於1991年加入集團，並獲多次晉升。她是公司執行委員會成員，亦是公司若干附屬公司之董事。馮女士負責本集團於香港、上海、南京、北京及杭州多個主要商場的策略性規劃、發展及管理。

陳康祺於1993年加入集團，是公司執行委員會成員，亦是公司若干附屬公司之董事。他為項目總監，負責集團於香港、杭州及廣州多項主要住宅、商業、工業及綜合式發展項目，他亦負責集團多項發展項目設計方面的工作，包括建築設計、結構、機電工程、園藝和室內設計。此外，他也參與進行大部分新投標項目的可行性研究工作。他亦是新意網（1686）之非執行董事，以及建築環保評估協會有限公司之董事。

 

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