宏利香港新業務價值邊際利潤率按年上升4.7個百分點至80.5%，上半年則按年上升3.4個百分點至74.1%，反映康健及保障產品的利好組合。宏利香港及澳門暫任行政總裁彭立志表示，疫情持續影響年度化保費等值銷售額，但客戶更關注健康風險，帶動康健及保障產品的需求進一步增加，第二季康健及保障產品佔新造業務的比例為 29%，而去年同期這方面的比例則為 24%。

宏利第二季核心盈利為16.9億元，按季增長1%，上半年按年亦增1%至34億元，較2021年上半年的33.5億元增長1%。增幅反映今年第二季及上半年有效保單業務的增長，但在新冠疫情的影響下，新造業務量回落則抵銷了部分升幅。

截至上半年底，宏利香港代理人數目為11479人，按年增長6%，惟較去年底第五波疫情前仍低1.04%。強積金方面，宏利按管理資產計算的市佔率為26.7%，按年增1.7個百分點，第二季按預計現金淨流入計算，宏利的強積金市佔率為 36.8%，續為全港最大強積金供應商。

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