moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

宏利香港次季新業務價值按年跌28%至11.5億元

宏利（0945）公布香港及澳門業務的第二季業績，期內新造業務價值按年下跌28%至11.5億元，整個上半年新造業務價值則按年下跌24%至17.5億元。第二季年度化保費等值銷售額為10.5億元，按年跌32%，上半年則按年跌27%至23.6億元。宏利表示，銷售下跌主要由於香港新冠疫情持續影響，以及澳門收緊防疫措施所致，銷售量回落帶動新業務價值下跌。

宏利香港新業務價值邊際利潤率按年上升4.7個百分點至80.5%，上半年則按年上升3.4個百分點至74.1%，反映康健及保障產品的利好組合。宏利香港及澳門暫任行政總裁彭立志表示，疫情持續影響年度化保費等值銷售額，但客戶更關注健康風險，帶動康健及保障產品的需求進一步增加，第二季康健及保障產品佔新造業務的比例為 29%，而去年同期這方面的比例則為 24%。

宏利第二季核心盈利為16.9億元，按季增長1%，上半年按年亦增1%至34億元，較2021年上半年的33.5億元增長1%。增幅反映今年第二季及上半年有效保單業務的增長，但在新冠疫情的影響下，新造業務量回落則抵銷了部分升幅。

截至上半年底，宏利香港代理人數目為11479人，按年增長6%，惟較去年底第五波疫情前仍低1.04%。強積金方面，宏利按管理資產計算的市佔率為26.7%，按年增1.7個百分點，第二季按預計現金淨流入計算，宏利的強積金市佔率為 36.8%，續為全港最大強積金供應商。

 

其他報道

金山軟件中期轉虧 蝕4002萬元 不派息

美匯創1個月高後回 恒指科指見近3個月低 收市跌153點 南北水齊轉流出

Google調查：港FinTech公司面臨嚴重人才短缺 薪酬待遇欠競爭力

證監會冀業界協助宣傳「港股實名制」 最快第四季推出

前蘋果工程師承認竊取商業機密 小鵬汽車：與蘋果無爭議 公司與該案無關

滬深三大指數全日個別發展 深證成指跌0.4% 成交額破萬億人幣

莫斯科交易所下周一起禁用美元抵押品

世茂據報計劃於3至8年內償還118億美元債

潤地前主席唐勇涉嫌違紀違法受查

蘇新服務公開發售不足額 一手中籤率100% 未有「頂頭槌飛」

內銀據報採用不尋常做法誇大貸款數量

iPhone 14據報將於印度生產 與內地技術差距收窄至2個月

宏利香港次季新業務價值按年跌28%至11.5億元