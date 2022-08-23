總結今年上半年，收入按年增加20.9%至586.23億元，淨虧損由去年的152.14億元，大幅收窄至14.33億元。調整後虧損5.85億元，去年同期為虧損15.02億元。

收入按業務劃分，一體化供應鏈客戶貢獻201.61億元，按年增加10.7%。京東物流指出，來自一體化供應鏈客戶收入增加主要是由於來自京東集團（9618）的收入增加；及外部一體化供應鏈客戶數量增長以及ARPC增加。另外，其他客戶貢獻111.11億元收入，按年增加41.6%。京東物流稱，主要是由於快遞快運服務的業務量增加。

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