京東物流（2618）收市後公布，截至今年6月底止3個月，收入按年增加20%至312.72億元（人民幣，下同），淨虧損由去年的42.14億元，大幅收窄至今年上季的8338.2萬元。以非國際財務報告準則（non-IFRS）計算，京東物流扭虧為盈，上季錄得2.13億元盈利，去年同期為虧損1.36億元。不派中期息。京東物流今天收升0.1%，報14.1元。
總結今年上半年，收入按年增加20.9%至586.23億元，淨虧損由去年的152.14億元，大幅收窄至14.33億元。調整後虧損5.85億元，去年同期為虧損15.02億元。
收入按業務劃分，一體化供應鏈客戶貢獻201.61億元，按年增加10.7%。京東物流指出，來自一體化供應鏈客戶收入增加主要是由於來自京東集團（9618）的收入增加；及外部一體化供應鏈客戶數量增長以及ARPC增加。另外，其他客戶貢獻111.11億元收入，按年增加41.6%。京東物流稱，主要是由於快遞快運服務的業務量增加。
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