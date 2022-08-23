貝殼找房（2423）公布次季業績，淨收入138億元（人民幣，下同），按年跌43%，淨虧損18.66億元，按年盈轉虧，去年同期盈利11.16億元。經調整淨虧損6.19億元，按年盈轉虧，去年同期經調整淨利潤16.38億元。每股基本虧損為0.52元。截至6月底，活躍門店數量減16.2%至4.1萬間。活躍經紀人數量減23.9%至38萬人。
上季營業成本按年跌41.3%至111億元，毛利按年跌49%至27億元，毛利率為19.7%，跌2.4個百分點，毛利率下跌主要由於收入下降。貝殼執行董事兼首席財務官徐濤表示，雖然次季房地產市場復甦之路不平坦，但公司採取一系列具成本效益的措施，以提高盈利能力，相信房產交易服務業務的盈利能力將在下半年逐步恢復，公司將繼續在家裝家居及貝殼租房業務方面進行投資。
各業務表現，存量房業務收入按年跌42.5%至55億元，主要由於存量房交易的總交易下跌四成。當中佣金收入按年跌45.9%至46億元，主要由於門店進行的存量房交易的總交易額下跌。新房業務的淨收入按年跌52%至67億元；家裝家居的淨收入按年升22倍至10億元，新興業務及其他淨收入按年跌9.6%至5.57億元，主要由於金融服務淨收入減少，輕託管租賃服務的淨收入增加抵銷了部分降幅。
貝殼找房預計第三季收入165億至170億元，按年跌6.1%至8.8%，該預測計與近期房地產相關政策和措施的潛在影響、部分地區出現疫情並實施相應限制措施，情況仍存在不確定性，可能繼續對公司的運營產生不利影響，以及公司目前對業務狀況和市況的初步看法，上述情況均可能發生變動。
貝殼找房績前收報41.05港元，全日升1%。
其他報道
恒指公司：今年首7個月恒生旗艦指數ETF錄資金淨流入 科指增幅最大
南商上調定存息至最高3.38厘 成全城最高 惟起存額需300萬元
美匯創1個月高後回 恒指科指見近3個月低 收市跌153點 南北水齊轉流出