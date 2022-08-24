美歐數據齊弱，美國企業活動連續第二個月萎縮，新建住宅銷量創2016年初以來最低，8月份歐元區經濟活動連續第二個月萎縮，消費者信心指數略有反彈，但仍接近紀錄低位。市場關注周五央行年會，高盛預測鮑威爾周五發言不會太鷹派，聯儲會下月料升息50基點。美股3連跌但跌幅收窄，道指、標指創8月9日後低，納指為8月2日後低。道指3日累跌1089.45點，對上一次連跌3日是7月12日。美2年期10年期債息倒掛，曾收窄至23.659基點，是8月1日後最窄，收報25.776基點。
道瓊斯工業平均指數收跌154點，跌幅0.47%，報32909點。標普500指數收跌9點，跌幅0.23%，報4128點。納斯達克綜合指數收跌0.27點，或0.01%，報12381點。
聯合健康跌1.61%，報535.8美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累57點，而Caterpillar升2.84%，報197.21元，貢獻道指35點。
科技股方面，蘋果收市報167.23元，跌0.2%，谷歌母公司Alphabet收市報113.86元，跌0.33%，亞馬遜收市報133.62元，升0.3%，Facebook收市報161.11元，跌1.18%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.43%，報431點。德國DAX指數收跌0.28%，報13194點；法國CAC 40指數跌0.27%，報6362點；英國富時100指數收跌0.61%，報7488點。