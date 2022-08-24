moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

數據弱美股跌 道指跌154點 3日挫1089點 創兩周低

美歐數據齊弱，美國企業活動連續第二個月萎縮，新建住宅銷量創2016年初以來最低，8月份歐元區經濟活動連續第二個月萎縮，消費者信心指數略有反彈，但仍接近紀錄低位。市場關注周五央行年會，高盛預測鮑威爾周五發言不會太鷹派，聯儲會下月料升息50基點。美股3連跌但跌幅收窄，道指、標指創8月9日後低，納指為8月2日後低。道指3日累跌1089.45點，對上一次連跌3日是7月12日。美2年期10年期債息倒掛，曾收窄至23.659基點，是8月1日後最窄，收報25.776基點。

道瓊斯工業平均指數收跌154點，跌幅0.47%，報32909點。標普500指數收跌9點，跌幅0.23%，報4128點。納斯達克綜合指數收跌0.27點，或0.01%，報12381點。

聯合健康跌1.61%，報535.8美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累57點，而Caterpillar升2.84%，報197.21元，貢獻道指35點。

科技股方面，蘋果收市報167.23元，跌0.2%，谷歌母公司Alphabet收市報113.86元，跌0.33%，亞馬遜收市報133.62元，升0.3%，Facebook收市報161.11元，跌1.18%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.43%，報431點。德國DAX指數收跌0.28%，報13194點；法國CAC 40指數跌0.27%，報6362點；英國富時100指數收跌0.61%，報7488點。

 