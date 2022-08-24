美歐數據齊弱，美國企業活動連續第二個月萎縮，新建住宅銷量創2016年初以來最低，8月份歐元區經濟活動連續第二個月萎縮，消費者信心指數略有反彈，但仍接近紀錄低位。市場關注周五央行年會，高盛預測鮑威爾周五發言不會太鷹派，聯儲會下月料升息50基點。美股3連跌但跌幅收窄，道指、標指創8月9日後低，納指為8月2日後低。道指3日累跌1089.45點，對上一次連跌3日是7月12日。美2年期10年期債息倒掛，曾收窄至23.659基點，是8月1日後最窄，收報25.776基點。