個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.19%，折合報312.22元；阿里巴巴（9988）跌0.33%，折合報88.11元；美團（3690）升0.42%，折合報169.41元；匯控（0005）升0.49%，折合報49.29元；建行（0939）跌0.3%，折合報4.83元。

道期現跌0.06%；標期現跌0.05%；納期現跌0.01%。日股現升0.21%，韓股現升0.74%，澳股現升0.51%。

VIX指數隔晚升1.3%或0.31點，報24.11點。美2年期10年期債息倒掛，現報25.195基點。

紐油現跌0.24%或0.22美元，報93.51美元；布油現跌0.23%或0.23美元，報99.98美元；金價現跌0.1%或1.84美元，報1746.31美元；LME 銅期貨隔晚升1.15%或93美元，報8120美元。美國10年期債息現升0.12%或0.0037厘，報3.0498厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，瑞聲（2018）、碧桂園服務（6098）、中海外（0688）、蒙牛（2319）、農夫山泉（9633）、石藥集團（1093）、百融雲（6608）、交銀國際（3329）、中國飛機租賃（1848）、三生製藥（1530）、大新金融（0440）、大新銀行（2356）、雲頂新耀（1952）、金地商置（0535）、IGG（0799）、保利置業（0119）、路勁基建（1098）、勝獅貨櫃（0716）、思摩爾（6969）、電視廣播（0511）等。

蘇新服務（2152）上市，定價8.6元。

寶龍地產（1238）發盈警，料中期純利跌最多76%。

龍光（3380）發布去年經審核業績，今復牌。

味丹國際（2317）上半年轉蝕22萬美元。

恒隆集團（0010）過去1年增持恒隆地產（0101）約1.3%股份。

寶尊電商（9991）第二季盈轉虧，蝕7780萬元人幣。

貝殼找房（2423）次季轉蝕18.7億人幣，收入跌43％。

京東（9618）次季多賺4.5倍至44億人幣勝預期，美股盤前曾升逾半成。

特步（1368）：維持全年銷售增長三成目標。

京東健康（6618）上半年轉賺2.23億人幣，不派息。

京東物流（2618）non-IFRS上季轉賺2.13億人幣，不派息。

恒地（0012）上半年少賺27%至47.81億，中期息0.5元。

科興疫苖銷量跌，中生製藥（1177）半年少賺77.3%。

恒基發展（0097）中期少賺20%，派中期息1仙。

白花油（0239）發盈警，料中期綜合虧損200萬元。

平保（2318）上半年新業務價值按年跌28.5%至195.73億元。

快手（1024）次季經調整虧損收窄七成，經調整EBITDA轉正。

新地（0016）：委任劉德揚、馮秀炎及陳康祺為執董。

金山軟件（3888）中期轉虧，蝕4002萬元，不派息。

其他報道

中國中免IPO定價158元 一手中籤率100% 乙組所有申請獲全額分配

寶龍地產發盈警 料中期純利跌最多76%

數據弱美股跌 道指跌154點 3日挫1089點 創兩周低