恒指今早高開38點或0.2%，報19542點，大市成交金額13億元；國指今早高開17點或0.27%，報6666點。恒生科技指數開市報4145點，升0.12%。
美團（3690）、騰訊（0700）、京東（9618）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、比亞迪（1211）、港交所（0388）拖累大市。
藍籌26隻升，19隻下跌，24隻無升跌。安踏（2020）升4.35%，報96元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌2.1%，報15.82元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股15隻升，6隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報227.2元，升2.62%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報75元，跌9.58%。
恒指續低於10天線(19829.13點)。科指續低於10天線(4226.91點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，瑞聲（2018）開市報13.96元，升0.87%。碧桂園服務（6098）開市報15.72元，無升跌。中海外（0688）開市報19.58元，升0.41%。蒙牛（2319）開市報32.45元，跌0.31%。農夫山泉（9633）開市報45.95元，升0.55%。石藥集團（1093）開市報7.99元，無升跌。百融雲（6608）開市報8.9元，升0.68%。交銀國際（3329）無成交，報0.6元。中國飛機租賃（1848）無成交，報4.77元。三生製藥（1530）開市報5.1元，無升跌。
大新金融（0440）無成交，報20.3元。大新銀行（2356）開市報5.86元，升1.03%。雲頂新耀（1952）創上市新低，見11.44元，開市報11.44元，跌1.04%。金地商置（0535）無成交，報0.66元。IGG（0799）開市報3.19元，升0.63%。保利置業（0119）無成交，報1.57元。路勁基建（1098）無成交，報4.51元。勝獅貨櫃（0716）開市報0.86元，無升跌。思摩爾（6969）開市報15.76元，無升跌。電視廣播（0511）無成交，報3.72元。
蘇新服務（2152）上市，定價8.6元。開市報8.2元，跌4.65%。
中通快遞（2057）澄清，並無計劃就其證券進行任何發行。開市報216.8元，升0.56%。
寶龍地產（1238）發盈警，料中期純利跌最多76%。開市報1.03元，升1.98%。
龍光（3380）發布去年經審核業績，今復牌。創上市新低，見0.94元，開市報0.94元，跌56.88%。
味丹國際（2317）上半年轉蝕22萬美元。無成交，報0.63元。
恒隆集團（0010）過去1年增持恒隆地產（0101）約1.3%股份。恒隆集團見52周低13.5元，開市報13.5元，無升跌。恒隆地產（0101）無成交，報13.24元。
寶尊電商（9991）第二季盈轉虧，蝕7780萬元人幣。開市報20.5元，跌5.09%。
貝殼找房（2423）次季轉蝕18.7億人幣，收入跌43％。開市報43.25元，升5.36%。
京東（9618）次季多賺4.5倍至44億人幣勝預期，美股盤前曾升逾半成。開市報227.2元，升2.62%。
特步（1368）：維持全年銷售增長三成目標。開市報12.62元，無升跌。
京東健康（6618）上半年轉賺2.23億人幣，不派息。開市報59元，升2.16%。
京東物流（2618）non-IFRS上季轉賺2.13億人幣，不派息。開市報14.6元，升3.55%。
恒地（0012）上半年少賺27%至47.81億，中期息0.5元。開市報27.15元，跌0.37%。
科興疫苖銷量跌，中生製藥（1177）半年少賺77.3%。開市報4.08元，跌0.73%。
恒基發展（0097）中期少賺20%，派中期息1仙。開市報0.335元，無升跌。
白花油（0239）發盈警，料中期綜合虧損200萬元。無成交，報1.24元。
平保（2318）上半年新業務價值按年跌28.5%至195.73億元。開市報43.55元，升1.4%。
快手（1024）次季經調整虧損收窄七成，經調整EBITDA轉正。開市報73.8元，跌1.73%。
新地（0016）：委任劉德揚馮秀炎及陳康祺為執董。開市報94.75元，無升跌。
金山軟件（3888）中期轉虧，蝕4002萬元，不派息。開市報24.1元，無升跌。
破頂股包括，雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，開市報1.17元，無升跌。
4隻股份創上市新低，包括龍光地產（3380）低見0.94元，開市報0.94元，跌56.88%；融信中國（3301）低見0.81元，開市報0.81元，跌7.95%；雲頂新耀（1952）低見11.44元，開市報11.44元，跌1.04%；正榮服務（6958）低見0.455元，開市報0.455元，跌2.15%。
異動股
上升異動股，包括，泰凌醫藥（1011）開市報0.125元，升7.76%；貝殼（2423）開市報43.25元，升5.36%；雅各臣（2633）開市報0.81元，升5.19%；現代牧業（1117）開市報1.07元，升4.9%；凱升控股（0102）開市報0.215元，升4.37%；安踏（2020）開市報96元，升4.35%；知乎（2390）開市報19.14元，升3.68%；京東物流（2618）開市報14.6元，升3.55%。
下跌異動股，包括，龍光地產（3380）創上市新低，見0.94元，開市報0.94元，跌56.88%；小鵬汽車（9868）開市報75元，跌9.58%；融信中國（3301）創上市新低，見0.81元，開市報0.81元，跌7.95%；寶尊電商（9991）開市報20.5元，跌5.09%；蘇新服務（2152），開市報8.2元，跌4.65%；瑞風新能源（0527）開市報0.172元，跌3.91%；創新奇智（2121）開市報21.3元，跌3.18%；理想汽車（2015）開市報116.3元，跌2.84%；龍源電力（0916）開市報13.5元，跌2.46%。
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