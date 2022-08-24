羅拔遜出生於北卡羅來納州，1980年以880萬美元在紐約創立了老虎基金。到了1998年年中，資產已上升至約220億美元，平均年回報率為 32%，使他在業內的聲譽與同行索羅斯和Michael Steinhardt不相上下。

羅拔遜的公司孕育了數十名「虎仔」，他們都曾在老虎基金學習交易，後來自立門戶。這些「虎仔」日後成了新一代的投資明星，包括Chase Coleman、John Griffin、Lee Ainslie、Andreas Halvorsen、Stephen Mandel和Philippe Laffont等。

去年爆煲的對冲基金Archegos Capital，為韓裔基金經理Hwang Sung Kook（Bill Hwang）擁有的家族投資工具，而Bill Hwang亦是羅伯遜的門徒，並為「虎仔」之一。

羅伯遜在Archegos Capital爆煲後表示感到非常遺憾，對Bill Hwang深表同情，又稱自己是Hwang的超級粉絲，會繼續投資於對方，並希望對方可東山再起。

其他報道

中通快遞澄清 並無計劃就其證券進行任何發行

港股ADR跌15點 夜期低水8點 美期跌亞股升 碧服中海外蒙牛石藥等業績

中國中免IPO定價158元 一手中籤率100% 乙組所有申請獲全額分配

寶龍地產發盈警 料中期純利跌最多76%

數據弱美股跌 道指跌154點 3日挫1089點 創兩周低