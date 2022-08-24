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恒指半日跌260點 三大指數再創3個月新低 蘇新服務跌3.3%

市場觀望周五央行年會，美股隔晚跌幅收窄，美期現跌逾0.3%，亞股A股港股跟跌，A股跌幅較大。龍光（3380）復牌急挫、小鵬汽車（9868）第三季銷售指引被花旗指「非常保守」，股價急挫，華為創始人任正非發文，稱「把活下來作為最主要綱領」，內房、汽車、科技股受壓，恒指今早高開38點，見半日高位，最多跌313點，高低波幅353點。三大指數創3個月新低。

恒指半日跌260點或1.33%，報19243點，大市成交金額551億元；國指跌92點或1.39%，報6556點。恒生科技指數收報4036點，跌2.53%。

藍籌股成交金額171.18億元，佔大市成交31.06%；科指成份股成交金額5.76億元，佔大市成交1.04%；國指成份股成交金額8.34億元，佔大市成交1.51%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、騰訊（0700）拖累大市。平保（2318）、中海油（0883）、京東（9618）貢獻恒指較多。

藍籌16隻升，51隻下跌，2隻無升跌。安踏（2020）升4.18%，收報95.85元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌5.72%，收報14.84元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，7隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）收報227.2元，升2.62%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報75元，跌9.58%。

恒指續低於10天線(19799.21點)。科指續低於10天線(4215.93點)。

北水南下合計淨流入3.65億元，終止連續1日流出。南水北上合計淨流出41.13億元人民幣，較上日減少55.43%，連續第2日流出，累計流出133.41億元。

龍光集團（3380）復牌股價曾瀉58%，核數師續保留意見。創上市新低，見0.94元，收報0.94元，跌56.88%。

中通快遞（2057）澄清，並無計劃就其證券進行任何發行。收報216.8元，升0.56%。

多間公司公布業績，績前表現如下，瑞聲（2018）收報13.96元，升0.87%。碧桂園服務（6098）收報15.72元，無升跌。中海外（0688）收報19.2元，跌1.54%。蒙牛（2319）見52周低31.5元，收報31.95元，跌1.84%。農夫山泉（9633）收報45.95元，升0.55%。石藥集團（1093）收報7.99元，無升跌。百融雲（6608）收報8.81元，跌0.34%。交銀國際（3329）創上市新低，見0.52元，收報0.55元，跌8.33%。中國飛機租賃（1848）收報4.77元，無升跌。三生製藥（1530）收報5.1元，無升跌。大新金融（0440）收報20.55元，升1.23%。大新銀行（2356）收報5.77元，跌0.52%。雲頂新耀（1952）創上市新低，見11.44元，收報11.44元，跌1.04%。金地商置（0535）收報0.66元，無升跌。IGG（0799）收報3.19元，升0.63%。保利置業（0119）收報1.57元，無升跌。路勁基建（1098）收報4.49元，跌0.44%。勝獅貨櫃（0716）收報0.86元，無升跌。思摩爾（6969）收報15.76元，無升跌。電視廣播（0511）收報3.72元，無升跌。

蘇新服務（2152）上市，定價8.6元。收報8.31元，跌3.37%。

寶龍地產（1238）發盈警，料中期純利跌最多76%。收報1.03元，升1.98%。

味丹國際（2317）上半年轉蝕22萬美元。收報0.63元，無升跌。

恒隆集團（0010）過去1年增持恒隆地產（0101）約1.3%股份。恒隆集團見52周低13.28元，收報13.38元，跌0.89%。恒隆地產（0101）見52周低12.8元，收報12.86元，跌2.87%。

寶尊電商（9991）第二季盈轉虧，蝕7780萬元人幣。收報20.5元，跌5.09%。

貝殼找房（2423）次季轉蝕18.7億人幣，收入跌43％。收報44.1元，升7.43%。

京東（9618）次季多賺4.5倍至44億人幣勝預期，美股盤前曾升逾半成。收報227.2元，升2.62%。

特步（1368）：維持全年銷售增長三成目標。收報12.62元，無升跌。

京東健康（6618）上半年轉賺2.23億人幣，不派息。收報59元，升2.16%。

京東物流（2618）non-IFRS上季轉賺2.13億人幣，不派息。收報14.6元，升3.55%。

恒地（0012）上半年少賺27%至47.81億，中期息0.5元。收報27.15元，跌0.37%。

科興疫苖銷量跌，中生製藥（1177）半年少賺77.3%。收報4.08元，跌0.73%。

恒基發展（0097）中期少賺20%，派中期息1仙。收報0.33元，跌1.49%。

白花油（0239）發盈警，料中期綜合虧損200萬元。收報1.24元，無升跌。

平保（2318）上半年新業務價值按年跌28.5%至195.73億元。收報43.55元，升1.4%。

快手（1024）次季經調整虧損收窄七成，經調整EBITDA轉正。收報73.8元，跌1.73%。

新地（0016）：委任劉德揚馮秀炎及陳康祺為執董。收報94.75元，無升跌。

金山軟件（3888）中期轉虧，蝕4002萬元，不派息。收報24.1元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，MOG（1942）創上市新高，見3元，收報3元，升27.66%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，跌0.85%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，龍光地產（3380）低見0.94元，收報0.94元，跌56.88%；融信中國（3301）低見0.81元，收報0.81元，跌7.95%；雲頂新耀（1952）低見11.44元，收報11.44元，跌1.04%；優然牧業（9858）低見2.44元，收報2.45元，跌2%；微博（9898）低見140.6元，收報140.9元，跌1.61%；交銀國際（3329）低見0.52元，收報0.55元，跌8.33%；移卡（9923）低見13.42元，收報13.48元，跌4.4%；高鑫零售（6808）低見2元，收報2.01元，跌0.99%；正榮地產（6158）低見0.37元，收報0.37元，跌5.13%；勵駿（1680）低見0.25元，收報0.29元，升7.41%。

33隻股份創52周低，其中十隻包括，恒地（0012）低見26元，收報26.05元，跌4.4%；工行（1398）低見3.96元，收報3.97元，跌0.75%；新世界發展（0017）低見25.35元，收報25.55元，跌1.54%；蒙牛（2319）低見31.5元，收報31.95元，跌1.84%；煤氣（0003）低見7.89元，收報7.89元，跌1.74%；招商銀行（3968）低見38.35元，收報38.45元，跌1.66%；建行（0939）低見4.8元，收報4.8元，跌0.83%；信義光能（0968）低見10.8元，收報10.82元，跌4.75%；工商銀行（1398）低見4元，收報4元，無升跌；中國聖牧 （1432）低見0.33元，收報0.34元，跌4.23%。

異動股

上升異動股，包括，MOG（1942）創上市新高，見3元，收報3元，升27.66%；世紀聯合（1959）收報0.51元，升9.68%；敏實集團（0425）收報21.6元，升8.98%；泰凌醫藥（1011）收報0.125元，升7.76%；貝殼（2423）收報44.1元，升7.43%；勵駿（1680）創上市新低，見0.25元，收報0.29元，升7.41%；雅各臣（2633）收報0.81元，升5.19%；中原建業（9982）收報0.71元，升4.41%；安踏（2020）收報96元，升4.35%；安踏（2020）收報95.85元，升4.18%。

下跌異動股，包括，龍光地產（3380）創上市新低，見0.94元，收報0.94元，跌56.88%；中原銀行（1216）收報0.72元，跌14.29%；比高（8220）收報0.195元，跌10.96%；思捷（0330）收報1元，跌10.71%；小鵬汽車（9868）收報75元，跌9.58%；交銀國際（3329）創上市新低，見0.52元，收報0.55元，跌8.33%；潤邁德醫療（2297）創上市新低，見3.7元，收報3.7元，跌8.19%；山東墨龍（0568）收報2.94元，跌8.13%；融信中國（3301）創上市新低，見0.81元，收報0.81元，跌7.95%；文化傳信（0343）收報0.25元，跌7.41%。

 

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