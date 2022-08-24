中海外（0688）公布中期業績，截至今年6月底止，股東應佔溢利167.42億元人民幣（下同），按年跌19.42%，扣除稅後投資物業公允價值 變動收益後的股東應佔溢利為149.6億元，每股基本盈利 1.53 元，中期息每股40港仙。
期內，集團收入為1,037.9億元，按年跌3.79%。集團系列公司實現銷售合約額1,385億元，按年下降33.2%。香港市場的銷售額達130億港元創新高。集團投資物業租金收入為24.4 億元，按年上升7.5%。其中寫字樓租金收入為17.5 億元，按年上升0.7%，購物中心租金收入為6.4億元，按年上升23.3%。
上半年，集團資產負債率 59.0%，淨借貸比率 41.0%，繼續保持在「綠檔」。
上半年集團新增土地儲備27宗，總購地金額531.1億元，新增總貨值1,081.9 億元。集團繼續加大力力度推進「藍海 戰略」，創新投資模式，獲取青島西海岸新區兩宗優質項目。
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