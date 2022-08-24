期內，由於經營規模擴張伴隨的產品結構變化以及光學行業競爭加劇帶來的單品價格下滑，毛利率按年降低6.7個百分點至18.3%。

聲學分部第二季銷售額按年降低6.4%至19.1億元，毛利率為27.7%，維持相對穩定；上半年收入為41.4億元，與去年持平，毛利率為27.1%，按年降低5.9個百分點，主要是由於第一季度海外客戶產品價格按年下降，以及疫情導致經營成本增加。

光學分部第二季銷售額按年增長14.9%至9.29億元；上半年收入為18.5億元，按年增長24.7%。光學業務收入增長主要得益於集團垂直整合的核心策略以及研發製造能力獲得客戶充分認可。光學模組業務正在按計劃穩步推進，市場份額持續提升；第二季度，光學模組的出貨量按年提升116.6%。同時VCM產線已經開始運轉，為客戶小批量驗證出貨。

電磁傳動及精密結構件業務第二季度，由於安卓馬達出貨量持續提升以及東陽精密的明顯收入貢獻，電磁傳動及精密結構件分部銷售額按年增長17.4%至14.3億元，毛利率為21.2%，維持穩定。上半年收入為29.3億元，按年增長19.8%，毛利率為20.4%，按年降低3.4個百分點，主要是由於精密結構件業務收入佔比提升，以及電磁傳動產品單價下降。

傳感器及半導體業務2022年第二季度，傳感器及半導體業務分部由於市場份額提升，收入按年增長1.3%至2.41億元，毛利率按年下降2.6個百分點至13.2%。2022年上半年集團傳感器及半導體業務實現收入為4.79億元，按年降低8.2%，毛利率為13.7%，按年降低2.6個百分點。

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