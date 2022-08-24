期內，收入增73.5%至200.55億元，毛利增39.6%，至53.87億元。

期內，物業管理服務收入增112.4%至約109.86億元，佔總收入比約54.8%。社區增值服務收入增51.1%至21.12億元，佔總收入比約10.5%。非業主增值服務收入增34.6%至14.2億元，佔總收入比約7.1%。「三供一業」業務當中，物業管理及其他相關服務收入增63.2%至15.08億元，供熱服務收入增9.5%至7.22億元。城市服務收入增25.8%至26.3億元。商業運營服務收入增320.6%至5.88億元。

截至6月30日，集團除「三供一業」業務外的物業服務收費管理面積由去年底約765.7百萬平方米增加約77.5百萬平方米至約843.2百萬平方米，除「三供一業」業務外的物業服務合同管理面積由去年底約1,437.9百萬平方米增加約171.0百萬平方米至約1,608.9百萬平方米。另外，截至6月底，「三供一業」業務的物業服務合同管理面積約85.3百萬平方米，「三供一業」業務的物業服務收費管理面積約85.2百萬平方米。

其他報道

大新銀行中期少賺1% 中期息10仙

瑞聲中期少賺62% 不派息

石藥中期少賺3.1% 派中期息10港仙

保利置業中期少賺9% 不派中期股息

平保支持以任何方式提升匯控表現以增回報 強調非激進投資者

恒指半日跌260點 三大指數再創3個月新低 蘇新服務跌3.3%

中海外中期少賺19% 中期息40仙

新加坡下周一起允許未完全接種疫苗入境者免隔離 惟出發前兩天須完成檢測