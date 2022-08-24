恒指高開後下滑，早市最多跌313點稍作喘定，半日收報19,243點，跌260點或1.33%。大市半日成交提升至551億元。
汽車股捱沽，比亞迪（1211）吉利（0175）跌半成，小鵬（9868）急挫逾一成。內房物管水泥有沽壓，華潤置地（1109）碧桂園服務（6098）中建材（3323）跌4至6%不等。新能源股跌幅較大，信義光能（0968）龍源（0916）跌4%、5%。石油跟隨油價做好。另個別業績股偏好，安踏（2020）升4%，平安（2318）升2%，京東物流（2618）升9%等。
儘管內地消費受到疫情多點散發未恢復，7月社會消費品零售增速比6月放慢，但部分新型消費穩中向好，其中居民餐飲消費需求持續恢復，上月餐飲收入同比降幅繼續收窄。百勝中國（9987）有望受惠餐飲消費改善。公司第二季受到疫情打擊，盈利重創大跌五成。不過，公司保持開店步伐，第二季淨增53家門店，隨着消費逐步好轉，業務有望重上增長軌道。至於股價，百勝中國近兩個多月360至385元上落，整固完成有機會向上突破挑戰400元關口或更高水平。
劉思明
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