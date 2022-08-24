平保上半年新業務價值按年下跌28.5%，聯席首席執行官陳心穎表示，撇除去年底集團調整壽險假設則跌20%，另外市場對儲蓄產品需求較高，該行調整產品結構令新業務價值率下降，加上代理人數按年下降，不過降幅按季已收窄。她指該行進行的壽險改革有成效，已進行改革12至18個月的營業部，新業務價值按年是有所增長，該行將按照計劃，年底前將完成餘下35%營業部的改革工作。

對於下半年表現，平保聯席首席執行官兼首席財務官姚波表示，宏觀經濟有不確定性令客戶對保險需求減弱，疫情零星爆發也令實體銷售活動有影響，該行將繼續推動綜合金融和醫療業務推動業務的戰略，同時壓縮成本和費用，以確保全年業績的較好的表現。他又指現時股價仍是被低估，目前該行內含價值倍數約為0.5倍，是歷史低位，相對高位可達1倍以上。該行目前股息率有5%至6%，姚波指會維持目前穩定的分紅政策派息方針，與營業利潤掛鉤。

市傳平保過去數月推動匯控（0005）分拆亞洲業務，對於會否繼續推動分拆，或爭取進入董事會，鄧斌沒有正面回應，稱平保作為股東之一，對任何改善業績、提升效益的措施也都歡迎，稱作為一個長期合作的兩家單位，是希望匯控愈做愈好，稱未來的情況怎麼走要看匯豐，該行支持它所有向好向上的努力。

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