集團投資者關係及資本市場部負責人李明明今日於業績會上表示，期內毛利率下降14.1個百分點至30.1%，主要由於新收購的子公司旗下項目毛利率較低，加上整體收入增加下，毛利率較高的增值服務分部收入佔比下降，拖低整體毛利率，但預期全年毛利率將穩中有升。被問及期內銷售成本大增逾1倍至14.42億元，集團有何對策，她強調期內管理費用按年跌0.3個百分點至11.3%，並預計隨著收入提升，將帶來規模效應，成本將保持平穩。

展望下半年，她認為內房、物管股價下跌，乃因宏觀經濟以及個別企業的信用風險所致，集團基本面並無問題，管理層對集團前景有信心，隨著大環境改善，物管板塊將繼續獲市場青睞。

集團行政總裁兼孔健楠則提到，集團未來更專注於現有業務發展，他指期內物業管理費收入中，有77%是來自第三方，按年增28個百分點，其餘則來自關聯方，可見集團獨立性持續提升，不過集團亦不排除繼續進行併購擴展業務要求。集團亦會積極推動數字化，期內在這方面投資了逾2000萬元，將繼續分階段進行轉型升級。

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