moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

【久利生專欄】Uber Taxi的明日戰記

近日「的士大王」太子女公開直認的士服務差，甚至指自己也身受其害，要認真改善車隊管理，以扭轉坊間對的士司機的負面印象，「唔過海係唔能夠接受」。的士業界不同車隊亦積極配合搶攻，報稱「嗰間公司（Uber）每日經營2100萬港元，呢萬幾二萬個司機每日揾幾千蚊，十幾萬一個月，點解稅務局唔查班司機呢？」

真人真事，恰巧朋友近日先後遭逢連環不幸Uber Taxi司機cut單、疑似熄app，即時聯絡也不獲溝通。雖然未至於「伊朗的士笑看人生」的入世式對話，但據他引述最後出現接載他的良心Uber Taxi司機指稱，去年11、12月（即第五波疫情爆發前），確實試過一星期可賺萬五港元，即一個月可高達五、六萬 - 明顯與的士業界「起錶」的估算有出入。

試過「星期日西貢出上環七百幾」、「再中環過馬鞍山三百幾」。這位幾年前屬首批加盟的Uber Taxi司機又說，到現在即使從高位回落，之前第五波疫情稍緩，市面恢復了些生氣，即使無機場客及檢疫酒店被政府指定車商承包，但每個禮拜自己也有「萬一二蚊」落袋，即月入隨時有三、四萬，故不明白部分行家，即使是4.9分強，還是選擇「有單唔接」。

Uber Taxi司機的不友善對待及不專業處理，相信有不少人可能也領教及經歷過，但朋友的朋友控訴一連兩個周末都有類似遭遇，卻有點兒不尋常。較合理推斷是暑假縮短及第二輪消費券催谷，復加通關帶動了氣氛間接所致。

乘著市面繼續復蘇，四月放寬堂食後晚上十二點晚市收爐前，食客返歸的「最後一里」多了人叫車？有單都「做唔切」？還是Uber的士司機說到底都是的士司機，生意淡薄時靠Uber食糊跑多段，但稍為好景就的士江山易改、司機本性難移，有其他單可揀就甚至到了起點都說「喂老細不如你再call過架？」

筆者回想最近一次Uber私家車體驗，就頗為不同。離開跑馬地山光道馬會會所，夜未央但也已深，自己飲酒當然沒開車，便叫Uber扮Drive My Car，司機夥伴未到銅鑼灣已特別用app打招呼，一來生怕新舊翼有別等錯地方，二來當然也是因為怕路程遠，確保Tesla不會去到但發現個客已call的離開。

Uber終極敗訴已有兩年，司機官司輸了但乘客當然想靜靜地贏（繼續可以call車）。但或許是形勢所迫或出於策略預判，近年轉推Uber Taxi服務，吸納新舊的士司機，令服務推出以來快速增長，據報成為帶動香港業務的火車頭，甚至香港佔全球Uber Taxi業務量超過四分一，全球居首，也是另類說好香港故事。

「香港Uber Taxi表現突出，因為科技能夠解決司機與乘客之間的問題，從而提升的士業界整體服務質素。」 從Uber香港總經理Estyn Chung一篇訪問看到，潛台詞或中間沒寫出來的幾句，是要多得香港的士業規模大，而因問題也多，否則哪會變相助功而讓Uber乘虛而入並且愈做愈大？鍾生今周出席在機場博覽館舉辦的Revie Tech Asia，而Uber Taxi 也有提供50元折扣。

但話說回來，乘客對的士司機通常有兩樣不滿，離不開態度差及拒載，Uber Taxi指稱正好能夠協助解決這兩個問題。其管理司機卻也可以像曼聯換領隊，「咪又係一樣」，接單後也可以公然拒到。即使Uber App功能無疑有所改善，變得更親民user friendly，客服亦人性化得多，但這些都只是出事後的補救技倆而已。

科技創新的精神其實也有「無罪假設」，要進步便要疑點歸於開發者或creator。規管跟不上創新，Uber是共享經濟的幸存者，但未來還可以有多創新？Uber Taxi引入的措施，很多也被應用到傳統的士行業，「惡性」競爭下令到後者的安全和服務也隨之提升。本地對網約車服務向來缺乏明確的政策立場及方向，今後會否得到正視，立法規管、海外投資、科技創新，跨部門或來一個了結？為「創新出行」定出新的座標。

Uber幾年前招攬的士司機加盟，表面上好像有了折衷方法，但到頭來可能只是放大了、加深了問題。除非Uber Taxi司機都只用Uber App，否則即使提供更多入隊優惠，都只是做大盤數並可能有多些談判（if any）籌碼，但在相關司機管理、乘客體驗及服務質素上，都不見得會有根本改善，治標不治本。

筆者當然沒有Uber的內部數字，但感情問題一律建議分手，性格不合，也難以非計量化分析。Uber Taxi再次大量投入推廣過後，是適當時候要考慮收手，反正沒辦法將的士司機真正化為己用，倒不如就干脆割斷，放棄合作，因為Uber與Taxi是錯配，而香港人值得更加好的乘車選擇，不用為慳廿元，開個Uber App還得像打開的士車門，問司機「過唔過海？」

久利生

其他報道