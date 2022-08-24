真人真事，恰巧朋友近日先後遭逢連環不幸Uber Taxi司機cut單、疑似熄app，即時聯絡也不獲溝通。雖然未至於「伊朗的士笑看人生」的入世式對話，但據他引述最後出現接載他的良心Uber Taxi司機指稱，去年11、12月（即第五波疫情爆發前），確實試過一星期可賺萬五港元，即一個月可高達五、六萬 - 明顯與的士業界「起錶」的估算有出入。

試過「星期日西貢出上環七百幾」、「再中環過馬鞍山三百幾」。這位幾年前屬首批加盟的Uber Taxi司機又說，到現在即使從高位回落，之前第五波疫情稍緩，市面恢復了些生氣，即使無機場客及檢疫酒店被政府指定車商承包，但每個禮拜自己也有「萬一二蚊」落袋，即月入隨時有三、四萬，故不明白部分行家，即使是4.9分強，還是選擇「有單唔接」。

Uber Taxi司機的不友善對待及不專業處理，相信有不少人可能也領教及經歷過，但朋友的朋友控訴一連兩個周末都有類似遭遇，卻有點兒不尋常。較合理推斷是暑假縮短及第二輪消費券催谷，復加通關帶動了氣氛間接所致。

乘著市面繼續復蘇，四月放寬堂食後晚上十二點晚市收爐前，食客返歸的「最後一里」多了人叫車？有單都「做唔切」？還是Uber的士司機說到底都是的士司機，生意淡薄時靠Uber食糊跑多段，但稍為好景就的士江山易改、司機本性難移，有其他單可揀就甚至到了起點都說「喂老細不如你再call過架？」

筆者回想最近一次Uber私家車體驗，就頗為不同。離開跑馬地山光道馬會會所，夜未央但也已深，自己飲酒當然沒開車，便叫Uber扮Drive My Car，司機夥伴未到銅鑼灣已特別用app打招呼，一來生怕新舊翼有別等錯地方，二來當然也是因為怕路程遠，確保Tesla不會去到但發現個客已call的離開。

Uber終極敗訴已有兩年，司機官司輸了但乘客當然想靜靜地贏（繼續可以call車）。但或許是形勢所迫或出於策略預判，近年轉推Uber Taxi服務，吸納新舊的士司機，令服務推出以來快速增長，據報成為帶動香港業務的火車頭，甚至香港佔全球Uber Taxi業務量超過四分一，全球居首，也是另類說好香港故事。

「香港Uber Taxi表現突出，因為科技能夠解決司機與乘客之間的問題，從而提升的士業界整體服務質素。」 從Uber香港總經理Estyn Chung一篇訪問看到，潛台詞或中間沒寫出來的幾句，是要多得香港的士業規模大，而因問題也多，否則哪會變相助功而讓Uber乘虛而入並且愈做愈大？鍾生今周出席在機場博覽館舉辦的Revie Tech Asia，而Uber Taxi 也有提供50元折扣。

但話說回來，乘客對的士司機通常有兩樣不滿，離不開態度差及拒載，Uber Taxi指稱正好能夠協助解決這兩個問題。其管理司機卻也可以像曼聯換領隊，「咪又係一樣」，接單後也可以公然拒到。即使Uber App功能無疑有所改善，變得更親民user friendly，客服亦人性化得多，但這些都只是出事後的補救技倆而已。

科技創新的精神其實也有「無罪假設」，要進步便要疑點歸於開發者或creator。規管跟不上創新，Uber是共享經濟的幸存者，但未來還可以有多創新？Uber Taxi引入的措施，很多也被應用到傳統的士行業，「惡性」競爭下令到後者的安全和服務也隨之提升。本地對網約車服務向來缺乏明確的政策立場及方向，今後會否得到正視，立法規管、海外投資、科技創新，跨部門或來一個了結？為「創新出行」定出新的座標。

Uber幾年前招攬的士司機加盟，表面上好像有了折衷方法，但到頭來可能只是放大了、加深了問題。除非Uber Taxi司機都只用Uber App，否則即使提供更多入隊優惠，都只是做大盤數並可能有多些談判（if any）籌碼，但在相關司機管理、乘客體驗及服務質素上，都不見得會有根本改善，治標不治本。

筆者當然沒有Uber的內部數字，但感情問題一律建議分手，性格不合，也難以非計量化分析。Uber Taxi再次大量投入推廣過後，是適當時候要考慮收手，反正沒辦法將的士司機真正化為己用，倒不如就干脆割斷，放棄合作，因為Uber與Taxi是錯配，而香港人值得更加好的乘車選擇，不用為慳廿元，開個Uber App還得像打開的士車門，問司機「過唔過海？」

久利生

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