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華為創辦人任正非：集團最主要綱領是「活下來」

內媒報道，華為創辦人任正非早前在其集團內部論壇發表了一篇文章，表示面對全球經濟面臨衰退、消費能力下降，華為須改變思路和經營方針，從追求規模轉向追求利潤和現金流，以渡過未來3年的危機。

任正非在文中指出，不可再對未來過於樂觀，集團未來3年要「把活下來作為最主要綱領」，邊緣業務將全線收縮和關閉，以提升盈利。他形容集團的「生命喘息期」就是2023年和2024年，集團能否於這段時間突圍尚未能肯定，‍‍並且要求員工在進行業務預判時，「不要再抱幻想，講故事騙公司，損失要從你們的糧食包中扣除」。

華為早前公布今年中期業績，上半年公司銷售收入3016億元人民幣，按年下跌5.87%；當中消費者業務收入大跌25.35%至1013億元人民幣。淨利潤率5%，按年跌4.8個百分點。

手機設備股個別發展，小米（1810）現報11元，跌1.61%；瑞聲（2018）現報14元，升1.16%；舜宇（2382）現報105.6元，跌2.22%。

 

 

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