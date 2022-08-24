羅兵咸永道中國內地及香港金融併購交易服務主管合夥人陳宣統表示，受疲軟的股票和房地產市場等因素的影響抑制了活躍的併購環境。除非這些不利因素得到緩解，否則預計下半年内地和海外併購交易將保持低迷，私募股權基金投資活動數量也將略低於上半年。
羅兵咸表示，影響上半年併購交易活動的不利因素或將延續到下半年，包括監管不確定性，尤其網絡科技行業，或導致買賣雙方估值差距；反壟斷措施，將抑制戰略併購交易，特別是科技行業，但也可能為私募股權創造投資機會；以及地緣政治局勢緊張等。
今年上半年內地併購交易數量為6173宗，但交易金額下跌至2367億美元，為自2014年以來半年數據的最低位。上半年有 22 宗超大型交易（即逾10億美元），不及2021年下半年的一半。此外，私募股權交易數量下降了近四分之一， 交易金額達1185億美元，連續第三個半年佔交易總額一半以上。
羅兵咸又指，由於估值趨於下跌和股票市場停滯不前，私募股權的退出數量較2021年下半年的歷史最高水平大幅下降。影響中國企業赴美上市的監管問題在很大程度上促使中概股退出美股市場，加上港交所（0388）表現疲軟，因此深圳和上海科創板繼續保持作為私募股權IPO退出的主要上市地。
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