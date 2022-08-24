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Sony半導體社長稱台積電為日本九州復活契機

索尼集團（Sony）旗下索尼半導體製造（Sony Semiconductor Manufacturing）社長山口宜洋接受《日經新聞》專訪時表示，台積電（美：TSM）到日本九州設廠「對供應鏈強韌有加分效果」，也是「矽島九州」復活的契機。

九州被稱為日本「矽島」，該地區的半導體產業佔日本相關產業總產值比重約四成。台積電位於當地熊本縣的半導體工廠在今年4月起動工，Sony是台積電客戶，也有份出資該工廠。

山口宜洋表示，Sony與台積電的關係深厚，從2010年開始，台積電就開始供應使用於影像感測器的邏輯晶片給Sony。

台積電熊本工廠目標於2024年12月開始出貨，將生產22/28納米以及12/16納米製程晶片，月產能為5.5萬片。該座熊本工廠投資額約86億美元（約670.8億港元），其中日本政府最高將補助4760億日圓（約273.67億港元）。

該工廠由台積電旗下Japan Advanced Semiconductor Manufacturing（JASM）負責營運，而Sony子公司索尼半導體解決方案（Sony Semiconductor Solutions）以及日本汽車業龍頭豐田汽車（Toyota）、日本汽車零組件大廠（DENSO）等企業向JASM出資。該廠將任用約1700名員工。

 