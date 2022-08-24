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恒指收市跌234點 見半年收市新低 3日累跌504點

市場等待周五央行年會，憂慮儲局偏鷹，美期歐股亞股向下，內房、車股、科技股受消息及業績影響而向下，港股三大指數齊創近3個月新低，及一周最大跌幅。恒指今早高開38點，見全日高位，低位跌313點，午後變動不大，維持高低波幅353點。恒指、國指連跌3日，及創半年收市新低。科指連跌5日，恒指3日累跌504.29點。

恒指收市跌234點或1.2%，報19268點，大市成交金額991億元，較上日增加14.43%，是8月2日1180.89億元成交後最多；國指跌83點或1.25%，報6565點。恒生科技指數收報4026點，跌2.77%。

藍籌股成交金額457.19億元，佔大市成交46.13%；科指成份股成交金額260.77億元，佔大市成交26.31%；國指成份股成交金額432億元，佔大市成交43.59%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、匯控（0005）拖累大市。平保（2318）、中海油（0883）、京東（9618）貢獻恒指較多。

藍籌12隻升，55隻下跌，2隻無升跌。安踏（2020）升3.97%，收報95.65元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌5.72%，收報14.84元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，25隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）收報2.24元，升1.82%；跌幅最大的是小鵬（9868）創上市新低，見71.15元，收報72.85元，跌12.18%。

恒指續低於10天線(19801.78點)。科指續低於10天線(4214.96點)。

北水南下合計淨流出4.64億元，較上日增加58.51%，連續第2日流出，累計流出-7.57億元。南水北上合計淨流出66.15億元人民幣，較上日減少28.32%，連續第2日流出，累計流出158.43億元。

午後消息股表現

上半年毛利率大跌14個百分點，合景悠活（3913）料全年毛利率穩中有升。收報1.44元，跌4.64%。

利華控股（1346）司徒志仁：下半年訂單樂觀，明年更適合進行收併購。見52周低0.34元，收報0.345元，跌2.82%。

平保（2318）：房地產投資風險可控，下半年業務續有挑戰。收報44.05元，升2.56%。

嘉華（0173）中期多賺39%，中期息7仙。收報2.99元，升0.34%。

碧服（6098）中期純利增21.9%，不派息。收報15元，跌4.58%。

大新銀行（2356）中期少賺1%，中期息10仙。收報5.82元，升0.34%。

瑞聲（2018）中期少賺62%，不派息。收報13.98元，升1.01%。

石藥（1093）中期少賺3.1%，派中期息10港仙。收報7.65元，跌4.26%。

保利置業（0119）中期少賺9%，不派中期股息。收報1.57元，無升跌。

中海外（0688）中期少賺19%，中期息40仙。收報19.8元，升1.54%。

今早及隔晚消息股表現

龍光集團（3380）復牌股價曾瀉58%，核數師續保留意見。創上市新低，見0.92元，收報1.06元，跌51.38%。

中通快遞（2057）澄清，並無計劃就其證券進行任何發行。收報213.6元，跌0.93%。

多間公司公布業績，績前表現如下，蒙牛（2319）見52周低31.5元，收報32.2元，跌1.08%。農夫山泉（9633）收報46.1元，升0.88%。百融雲（6608）收報8.83元，跌0.11%。交銀國際（3329）創上市新低，見0.52元，收報0.55元，跌8.33%。中國飛機租賃（1848）收報4.76元，跌0.21%。三生製藥（1530）收報5.11元，升0.2%。雲頂新耀（1952）創上市新低，見11.32元，收報11.6元，升0.35%。金地商置（0535）收報0.65元，跌1.52%。IGG（0799）收報3.03元，跌4.42%。路勁基建（1098）收報4.48元，跌0.67%。思摩爾（6969）收報15.3元，跌2.92%。電視廣播（0511）收報3.79元，升1.88%。

蘇新服務（2152）上市，定價8.6元。收報8.59元，跌0.12%。

寶龍地產（1238）發盈警，料中期純利跌最多76%。收報1.01元，無升跌。

味丹國際（2317）上半年轉蝕22萬美元。收報0.62元，跌1.59%。

恒隆集團（0010）過去1年增持恒隆地產（0101）約1.3%股份。恒隆集團見52周低13.28元，收報13.38元，跌0.89%。恒隆地產（0101）見52周低12.8元，收報12.88元，跌2.72%。

寶尊電商（9991）第二季盈轉虧，蝕7780萬元人幣。收報19.56元，跌9.44%。

貝殼找房（2423）次季轉蝕18.7億人幣，收入跌43％。收報44.3元，升7.92%。

京東（9618）次季多賺4.5倍至44億人幣勝預期，美股盤前曾升逾半成。收報221.8元，升0.18%。

特步（1368）：維持全年銷售增長三成目標。收報10.82元，跌14.26%。

京東健康（6618）上半年轉賺2.23億人幣，不派息。收報52.95元，跌8.31%。

京東物流（2618）non-IFRS上季轉賺2.13億人幣，不派息。收報15.4元，升9.22%。

恒地（0012）上半年少賺27%至47.81億，中期息0.5元。見52周低26元，收報26.05元，跌4.4%。

科興疫苖銷量跌，中生製藥（1177）半年少賺77.3%。收報4.04元，跌1.7%。

恒基發展（0097）中期少賺20%，派中期息1仙。收報0.325元，跌2.99%。

白花油（0239）發盈警，料中期綜合虧損200萬元。收報1.24元，無升跌。

平保（2318）上半年新業務價值按年跌28.5%至195.73億元。收報44.05元，升2.56%。

快手（1024）次季經調整虧損收窄七成，經調整EBITDA轉正。收報69元，跌8.12%。

新地（0016）：委任劉德揚馮秀炎及陳康祺為執董。收報93.3元，跌1.53%。

金山軟件（3888）中期轉虧，蝕4002萬元，不派息。收報21.75元，跌9.75%。

破頂股表現

破頂股包括，MOG（1942）創上市新高，見3.2元，收報2.81元，升19.57%；在岸人民幣創52周高，見6.8676元，收報6.8671元，跌0.47%；北京燃氣藍天（6828）創52周高，見0.131元，收報0.128元，升4.07%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，跌0.85%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，時代鄰里（9928）低見0.83元，收報0.83元，跌7.78%；禹洲（1628）低見0.34元，收報0.34元，跌4.23%；龍光地產（3380）低見0.92元，收報1.06元，跌51.38%；遠洋集團（3377）低見1.16元，收報1.19元，無升跌；融信中國（3301）低見0.79元，收報0.8元，跌9.09%；中梁（2772）低見0.8元，收報0.82元，跌3.53%；中手游（0302）低見1.84元，收報1.87元，跌3.11%；小鵬汽車（9868）低見71.15元，收報72.85元，跌12.18%；維亞生物（1873）低見1.77元，收報1.77元，跌3.8%；邁博藥業（2181）低見0.46元，收報0.5元，跌1.96%。

70隻股份創52周低，其中十隻包括，銀城國際（1902）低見2.2元，收報2.31元，跌2.12%；信德（0242）低見1.35元，收報1.35元，跌2.88%；中華煤氣（0003）低見7.89元，收報7.89元，跌1.74%；港華燃氣（1083）低見3.23元，收報3.25元，跌4.13%；粵海投資（0270）低見7.17元，收報7.2元，跌3.49%；北控水務（0371）低見2元，收報2.03元，跌1.93%；康希諾生物（6185）低見57.3元，收報57.6元，跌3.68%；君實生物（1877）低見28.95元，收報29.15元，跌4.58%；昊海生物科技（6826）低見28元，收報28.4元，跌1.9%；上海醫藥（2607）低見10.62元，收報10.66元，跌1.48%。

異動股

上升異動股，包括，MOG（1942）創上市新高，見3.2元，收報2.81元，升19.57%；中國新城鎮（1278）收報0.08元，升14.29%；冠均國際（1629）收報0.365元，升14.06%；協同通信（1613）收報0.167元，升11.33%；敏實集團（0425）收報21.9元，升10.49%；京東物流（2618）收報15.4元，升9.22%；易還財務（8079）收報0.218元，升9%；康方生物（9926）收報22.4元，升8.74%；朗詩綠色生活（1965）收報2.4元，升8.6%；太睿國際控股（1010）收報0.68元，升7.94%。

下跌異動股，包括，龍光地產（3380）創上市新低，見0.92元，收報1.06元，跌51.38%；樂透互娛（8198）收報0.44元，跌18.52%；上坤（6900）收報1.25元，跌16.67%；勝獅貨櫃（0716）收報0.72元，跌16.28%；賞之味（8096）收報0.38元，跌15.56%；特步（1368）收報10.82元，跌14.26%；創勝集團醫藥（6628）收報16.56元，跌12.78%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見71.15元，收報72.85元，跌12.18%；中國石墨（2237）收報1.23元，跌12.14%；瑞慈醫療（1526）收報0.66元，跌12%。

 

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