市場等待周五央行年會，憂慮儲局偏鷹，美期歐股亞股向下，內房、車股、科技股受消息及業績影響而向下，港股三大指數齊創近3個月新低，及一周最大跌幅。恒指今早高開38點，見全日高位，低位跌313點，午後變動不大，維持高低波幅353點。恒指、國指連跌3日，及創半年收市新低。科指連跌5日，恒指3日累跌504.29點。