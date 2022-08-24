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大新：希望下半年投資氣氛較上半年不會更差

大新銀行集團（2356）董事總經理兼行政總裁王祖興表示，大新將密切留意本港銀行同業拆息（HIBOR）掛鉤按揭鎖息上限走勢，適時調整息率及鎖息上限。王祖興又表示，經濟方面，各大銀行公布業績指出，非利息收入下降，撥備或信貸減值增加，該行亦認為這是未來市場大趨勢。就下半年而言，較為正面因素為息率向上，紓緩息差壓力，該行亦希望下半年投資氣氛較上半年不會更差，但目前貸款需求疲弱，大家亦會繼續關注信貸質素。

王祖興表示，上半年貸款增長疲弱，以政府預計本港GDP增長預測為負0.5%至正0.5%，以此預測對貸款增長不樂觀，企業借貸需求疲弱。存款方面，上半年增長0.3%，目前預測存款將保持穩健水平。王祖興續指，整體銀行業上半年費用收入下跌，目前希望下半年不比上半年差，能有所改善，但相信改善幅度不大。

問及今年為大新75周年，會否派發特別股息，王祖興表示，集團為75周年推出一連串活動，惟他未有回答會否增派股息。

問及內房方面，管理層表示，內房僅佔其貸款低單位數，因此壞帳影響較低；非利息收入下降及信貸減值升幅乃各銀行大趨勢，料下半年息率向上，將減少息差壓力。問及信貸減值，管理層表示，儘管經過兩年疫情，本港減值支出及壞帳情況不嚴重。管理層又表示，相信下半年內地經濟、環球經濟和地緣政治繼續具挑戰性，集團已經加強資產質素管理，亦加大撥備，雖然目前撥備在高水平，但仍然受控。

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