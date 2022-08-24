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TVB半年虧損收窄至2.2億 廣告收入增網購業務虧損擴大

電視廣播（0511）（TVB）公布，截至今年6月底止中期業績，虧損收窄至2.24億元，去年同期虧損2.84億元；每股虧損0.51元；不派中期股息。

期內，收入按年增長45.82%至18.2億元。公司表示，主要由2021年8月底收購的士多集團所貢獻的新電子商貿收入所帶動， 並受惠於旗艦香港電視廣播業務持續恢復及內地業務持續增長。

去年上半年公司LBITDA為1.4億元，收窄至今年同期的7200萬元，且由於香港廣告收入繼上一波疫情後有所回升，故於今年5月及6月錄得EBITDA。其中，電子商貿業務LBITDA擴大至4084.4萬元，去年同期LBITDA為1218.7萬元。

期內，myTV SUPER串流業務廣告收入改善19%至3100萬元，但因若干體育組合服務到期，導致訂購收入下滑15%至1.33億元。因此，分部收入下跌11%至1.69億元，但由於體育內容成本下降，EBITDA增加至2600萬元。每月活躍用戶人數則維持在180萬名。

香港電視廣播分部廣告客戶的收入增加8%至5.48億元。OTT串流及國際業務收入減少10.67%至3.6億元。

電視廣播今日收報3.79元，升1.88%。

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