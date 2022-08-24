收益分部方面，證券經紀業務按年跌37.8%至7030萬元；企業融資及承銷服務跌69%至2460萬元；資產管理及顧問服務由盈轉虧，錄得3.66億元虧損，去年同期賺2680萬元；保證金融資跌41%至5820萬元；投資及貸款由盈轉虧，錄得6380萬元虧損，去年同期賺1180萬元。

今年上半年，公司保證金客戶賬戶數目按年略增0.4%至9621個，平均每月貸款結餘按年減26%至19.6億元。此外，資產管理規模總額減少約20.5%至260.9億元，自營交易虧損為3.88億元，乃關於根據資產管理協議向一名客戶的保證收益付款。

集團表示，下半年美國貨幣政策將持續緊縮，伴隨陡峭的加息路徑與嚴峻的通脹形勢，美國經濟下行壓力抬升，環球金融市場波動性增強。此外，下半年中國內需可能進一步修復，居民消費有望復蘇。中國物價總體保持平穩運行，將給予穩增長政策更廣闊的發揮空間，財政和貨幣政策將繼續在振興經濟和促進有機增長方面發揮更大作用。

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