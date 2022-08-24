許濤表示，TVB會繼續製作不同內容及絕不手軟，例如在「聲夢傳奇」投入製作數千萬元，與內地合拍劇製作成本會涉過億元投入，但是個別節目「尋人記」等反而在創作投入大於金錢投入，「無窮之路」的投資非細，但是相對其他節目投資未致太大。由於成本上升32%同時，收入亦增長46%，相比健康，他料取得正向回報，因此暫時沒有集資的打算。

電商業務群總裁岑廸贊補充，電商業務已經取得規模效益，已屆臨界點，將邁向收支平衡，並料在兩個月內啟動跨境電商業務，會邀請港商及具實力品牌業務參與擴展，TVB的電商業務則會協助港商及品牌解決人流、物流及資金流。TVB在開拓跨境電商業務時，並不用「燒錢」，而是借助在內地的滲透力及粉絲群，製作內容及借助藝人，做好變現、獲客及客戶留存度。

在香港電視廣播的廣告業務方面，商務營運總經理蕭世和指出，上半年尤其5、6月份呈現V型反彈，翡翠台在6月份的黃金時段廣告已全數賣出，7、8月份亦持續下去。他亦見到，個別很久沒有在TVB落廣告的客戶嘗試重回預訂王牌節目《東張西望》的廣告時段但未能成功。綜合而言，儘管下半年經濟挑戰仍大，但是料廣告收入有望增長兩成。

在OTT業務方面，集團首席技術官暨MyTV SUPER Group總裁程哲稱，在OTT的廣告及付費收入已見恢復甚至錄增長，推動EBITDA增長兩倍。當中myTV Gold的客戶數目上半年多增2萬戶，達到14萬戶。法律及國際業務副總經理暨署理公司秘書陳樹鴻補充，TVB Anywhere連同App、機頂盒及第三方合作，總登記用戶增至1100萬戶。許濤補充，他們亦在Facebook、IG及You Tube投入不同的長、短視頻及音樂內容，亦在內地不同平台建立粉絲群。