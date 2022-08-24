文章日期：2022年8月24日 18:40
有望問鼎今年新股集資王、經營免稅店業務的中國中免（1880）明天掛牌，以158元定價，處於招股價143.5至165.5元的中間以上範圍。該股今日於富途暗盤跌4.81%，收報150.4元，以一手100股計，每手帳面蝕760元；於輝立跌4.75%，收報150.5元，每手帳面蝕750元；於耀才跌4.37%，收報151.1元，每手帳面蝕690元。
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