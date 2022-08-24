酷派表示，上半年內地智能手機出貨量達19.56萬部，互聯網月活躍用戶累計達21.9萬。 上半年發佈的COOL 20s，其中COOL 20主打百元機市場，另一機型COOL 20 Pro主攻千元中端5G手機，重點提升屏幕與揚聲器品質。期內，行政開支按年升26.6%至1.57億元，主要由於研發人員薪酬增加導致研發開支增加。

按產品分類劃分，銷售移動電話及相關配件收入按年跌58.4%至1.32億元，無線應用服務收入按年升4倍至830萬元。

酷派表示，集團積極尋找合作夥伴共同開拓新技術在手機系統層的應用，4月與騰訊雲達成戰略合作協議，雙方成立聯合實驗室，共同探索、研發下一代操作系統底層技術。在操作系統、雲存儲、雲計算等領域展開深度合作。

展望下半年，酷派表示，將穩步推進新產品的研發，持續加大COOLOS的研發力度。在渠道上，加快授權服務站建設同時，並將其快速拓展全國，提升客戶的品牌認可度。

酷派績前收報0.115元，全日升0.8%。