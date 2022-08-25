央行年會前，美股止跌回升，創近一周最大升幅，聯儲局主席鮑威爾周五講話之前，市場避免大額押注，標普500指數的波幅連續第二天控制在1%以內。諾貝爾經濟學獎得主斯蒂格利茨表示，各國央行過快加息可能加劇通脹。美2年期10年期債息倒掛，曾收窄至23.91基點，收報28.871基點。