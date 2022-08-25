央行年會前，美股止跌回升，創近一周最大升幅，聯儲局主席鮑威爾周五講話之前，市場避免大額押注，標普500指數的波幅連續第二天控制在1%以內。諾貝爾經濟學獎得主斯蒂格利茨表示，各國央行過快加息可能加劇通脹。美2年期10年期債息倒掛，曾收窄至23.91基點，收報28.871基點。
道瓊斯工業平均指數收漲59點，升幅0.19%，報32969點。標普500指數收漲12點，升幅0.3%，報4140點。納斯達克綜合指數收漲50點，或0.41%，報12431點。
Salesforce升2.28%，報180.01美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻26點，而Caterpillar跌1.55%，報194.16元，拖低道指20點。
科技股方面，蘋果收市報167.53元，升0.17%，谷歌母公司Alphabet收市報113.69元，跌0.14%，亞馬遜收市報133.8元，升0.13%，Facebook收市報163.26元，升1.33%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.17%，報432點。德國DAX指數收漲0.2%，報13220點；法國CAC 40指數漲0.39%，報6386點；英國富時100指數收跌0.23%，報7471點。