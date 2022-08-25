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港交所：證券市場交易於下午1時恢復 不設開市前交易時段

【10:19更新】港交所宣布，由於天文台已取消八號颱風信號，證券市場交易將於今天（星期四）下午1時恢復。

在衍生產品市場，設有上午及下午交易時段的產品將於下午1時恢復交易，其他產品則會在上午11時30分恢復交易。

當證券市場恢復時，將不設開市前交易時段。而設有開市前議價時段的期貨合約，該時段將因應不同產品在市場恢復前15分鐘或30分鐘開始。

【09:20更新】天文台公布，三號強風信號在上午9時20分發出，取代八號東南烈風或暴風信號。由於八號風信號於中午12時或之前取消，按港交所指，下午恢復交易。

預料本港平均風速每小時41至62公里。 現時風力仍然強勁，請勿鬆懈防風措施。小型船隻現在駛離避風塘仍有危險。

【08:30原文】港交所（0388）公布，由於天文台現已發出八號颱風信號 ，今天（星期四）證券市場（包括滬深港通北向交易）及衍生產品市場之上午交易時段會延遲開市。

若八號或以上颱風信號／極端情況警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。

若八號或以上颱風信號／極端情況警告於中午12時或之前取消，香港交易所證券及衍生產品市場的產品將於下午恢復交易，並會在颱風信號／極端情況警告解除約兩小時後的整點或30分開始交易。

若八號或以上颱風信號／極端情況警告於中午12時仍然生效，證券及衍生產品市場將會全日暫停交易。

香港交易所將於適當時候再發出公布。

天文台今早7時45分公布，「馬鞍」正遠離香港，本港風力將逐漸減弱，但與其相關的驟雨仍會間中影響本港，天文台會視乎本港風力的減弱程度，在上午9至11時之間改發三號強風信號。

 

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