上半年新業務價值降至15.4億美元，新業務價值利潤率為55.2%，低過上年同期的59%。年化新保費亦跌9%至27.78億美元。總加權保費收入185.7億美元，按年增0.3%。

公司指，第二季按月表現大幅好轉，新業務價值於6月份回復增長。隨著外出限制放寬，友邦保險內地業務的新業務價值在7月恢復增長。

按分部劃分、以實質匯率計，內地新業務價值跌24%跌至5.63億美元；香港新業務價值增3%至3.23億美元；泰國新業務價值跌17%至2.6億美元；新加坡新業務價值跌9%至1.61億美元；馬來西亞新業務價值增3%至1.61億美元。

新業務價值利潤率按年比較方面，內地由82.1%降至67.4%，香港由57.5%升至69.3%，泰國由93.5%降至83.8%，新加坡由63.2%升至65.9%，馬來西亞由61.7%升至67.2%。

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，增派息，是秉承友邦行之已久的審慎、可持續及漸進的派息政策，讓集團可把握未來的增長機遇和保持財務靈活性。集團的財務狀況仍然非常強勁，自由盈餘增至206億美元，而集團當地資本總和法覆蓋率為277%。內涵價值權益為723億美元，在未扣除透過股份回購計劃及支付2021年末期股息以向股東返還30億美元前，於上半年上升3%。

李源祥表示，內地壽險市場的滲透率仍然非常低，為友邦保險帶來龐大的增長潛力。儘管友邦保險內地業務第二季的銷售活動顯著受到上海、蘇州和北京實施的嚴格疫情控制措施影響，我們在其他地區仍然取得新業務價值增長。在上半年，整體新業務價值受防疫限制影響有所下降，按年表現亦受制於如早前所述，2021年上半年極高的傳統保障型產品銷售促成的創紀錄業績。隨著各業務地區的限制放寬，友邦保險內地業務的新業務價值在7月取得增長。

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