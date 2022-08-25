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國策刺激 港股創4個月最大升幅 恒指升699點 成交906億 中免力守招股價

內地推19項政策刺激經濟，刺激環球股市向上，早上9時後天文台改掛3號風球，港股午後復市，升幅持續擴大，三大指數齊創近4個月最大升幅。外圍雖關注央行年會言論，但亦同步推高，美期升幅擴大，美元指數、美債息亦向下。恒指科指齊大陽燭升穿10天、20天線，分別終止3連跌及5連跌。港股僅半日市，大市成交仍超過900億，較昨日僅少8%，未有如往常曾出現的大減一半、跌至近500億元水平的情況。中國中免（1810）首日上市，大跌24%後收市無升跌。

恒指今早高開149點見全日低位，最多曾升721點，高低波幅572點。

恒指收市升699點或3.63%，報19968點，大市成交金額906億元，較上日減少8.57%；國指升283點或4.31%，報6848點。恒生科技指數收報4268點，升6.01%。

藍籌股成交金額483.65億元，佔大市成交53.38%；科指成份股成交金額293.01億元，佔大市成交32.34%；國指成份股成交金額442.78億元，佔大市成交48.87%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。煤氣（0003）、長實集團（1113）、九龍倉置業（1997）拖累大市。

藍籌61隻升，8隻下跌，0隻無升跌。京東（9618）升11%，收報246.2元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌0.92%，收報37.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是京東（9618）收報246.2元，升11%；跌幅最大的是瑞聲（2018）收報14.06元，升0.57%。

恒指升穿10天線(19790.37點)、20天線(19890.04點)。科指升穿10天線(4209.13點)、20天線(4255.76點)。

北水南下合計淨流出8.04億元，較上日增加73.15%，連續第3日流出，累計流出15.6億元，對上一次連續3日淨流出是7月7日。南水北上合計淨流入16.71億元人民幣，終止連續2日流出。

三大指數表現

恒指曾升最多3.74%，是4月29日後最大升幅，今曾高見19990.31點，是8月18日19991.94點後最高。今日收市報19968.38點，是8月15日後收市新高，當日報20040.86點。

科指曾升最多6.29%，是4月29日後最大升幅，今高見4279.61點，是8月17日4281.12點後最高。今日收市報4268.54點，是8月15日後收市新高，當日報4308.31點。

國指曾升最多4.46%，是4月29日後最大升幅，今曾高見6858.61點，是8月16日6876.75點後最高。今日收市報6848.89點，是8月12日後收市新高，當日報6857.48點。

個股表現

吉利（0175）擬分拆旗下極氪上市，地點或包括美國和香港。收報15.94元，升3.24%。

比亞迪（1211）據報擬第四季推高端新能源汽車品牌，料售價逾100萬元。收報262.2元，升1.31%。

中債信用增進擔保，旭輝（0884）擬發15億人幣中期票據。收報2.6元，無升跌。

華潤醫藥（3320）半年多賺26.2%，不派中期息。收報4.95元，升5.32%。

科興新冠疫苗智利獲批，可為6個月及以上兒童接種。中國生物製藥（1177）收報4.18元，升3.47%。

多間公司公布業績，績前表現如下，中國人壽（2628）收報11.48元，升2.87%。中海油（0883）收報10.82元，升4.84%。中石油（0857）收報3.65元，升1.67%。商湯（0020）收報2.35元，升4.91%。申洲國際（2313）收報86.05元，升4.68%。信和置業（0083）收報11.62元，跌0.34%。藍月亮（6993）收報5.78元，升2.12%。中海石化（3983）收報2.1元，升2.44%。中煤能源（1898）收報7.35元，升5.76%。光大控股（0165）收報5.85元，升1.21%。中海油服（2883）收報8.24元，升3.91%。周生生（0116）收報8.66元，升0.23%。旭輝永升服務（1995）收報5.23元，升5.23%。中信銀行（0998）收報3.3元，升1.23%。海螺（0914）收報30.7元，升2.16%。光大證券（6178）收報5.21元，升1.17%。ESR（1821）收報20元，升4.6%。名創優品（9896）收報11.6元，升2.65%。星島（1105）收報0.43元，跌2.27%。青啤（0168）收報73.7元，升1.1%。眾安在綫（6060）收報21.85元，升5.05%。

中國中免（1880）上市，定價158元。曾跌逾24%，收報158元，無升跌。

泡泡瑪特（9992）中期少賺7%，不派息收報16.6元，跌2.47%。

IGG（0799）：新爆款遊戲推廣費大增，下半年階段性虧損，料明年上半年釋放利潤。IGG半年轉蝕1.7億，不派息。收報3.01元，跌0.66%。

永嘉集團（3322）中期少賺38％，不派息。收報0.255元，跌1.92%。

蘋果9月8日凌晨舉行產品發布會，料推新iPhone手表。留意手機設備股。

內地加快公路充電基礎設施建設。小鵬汽車（9868）收報75.9元，升4.19%；理想汽車（2015）收報116.1元，升2.47%；蔚來集團（9866）收報151元，升7.09%。

內地再出招推動經濟企穩向好，內房、科技股升。中海外（0688）收報20.75元，升4.8%；龍湖（0960）收報25.25元，升2.85%；華潤置地（1109）收報31.95元，升4.75%；碧桂園（2007）收報2.57元，升3.63%。騰訊（0700）收報325元，升4.84%；阿里巴巴（9988）收報93.8元，升8.75%；美團（3690）收報177.3元，升8.04%。

德國政府據報擬拒中遠海運（0517）入股漢堡港，避免依賴中國收報2.23元，無升跌。

友邦（1299）中期轉蝕5億，增派息6%，內地新業務價值利潤率急跌。收報77.7元，升4.79%。

蒙牛（2319）半年多賺27%，旗下雅士利轉虧蝕1.6億人幣。收報35.15元，升9.16%。

融創服務（1516）料半年轉蝕最多7.6億人幣。創上市新低，見2.53元，收報2.67元，跌14.15%。

優品360（2360）獲招商局研入主，市場料初步出價最多30倍市盈率。創52周高，見2.67元，收報2.65元，升31.19%。

酷派（2369）半年虧損擴大至3.03億元，收入跌56.1%。收報0.12元，升4.35%。

農夫山泉（9633）上半年多賺14.8%至46億人幣，不派中期息。收報46.5元，升0.87%。

路勁（1098）半年少賺73.7%，不派息。見52周低4.3元，收報4.36元，跌2.68%。

電視廣播（0511）半年虧損收窄至2.2億，廣告收入增網購業務虧損擴大。TVB：最壞時間已過，暫無計劃集資，即將開展跨境電商業務。收報3.95元，升4.22%。

圓通速遞（6123）上半年多賺26%至1.22億，不派息。收報2.38元，跌0.42%。

泰和小貸（1915）半年轉虧蝕289萬人幣。收報2.8元，跌0.71%。

海通國際（0665）半年轉虧蝕16.8億 。收報0.89元，無升跌。

交銀國際（3329）中期盈轉虧，蝕16.8億元。創上市新低，見0.5元，收報0.53元，跌3.64%。

百融雲創（6608）上半年經調整溢利按年升28％至1.25億元人幣。收報9.33元，升5.66%。

碧服（6098）調低全年收入利潤指引，強調碧桂園欠款5億人幣比例低。收報15.56元，升3.73%。

破頂股表現

破頂股包括，北京燃氣藍天（6828）創52周高，見0.14元，收報0.137元，升7.03%；中遠海能（1138）創52周高，見7.12元，收報6.96元，升8.07%；優品360（2360）創52周高，見2.67元，收報2.65元，升31.19%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌；兗煤（1171）創52周高，見31.9元，收報31.85元，升9.08%；中渝置地（1224）創52周高，見2.08元，收報2.06元，升3%；豐城控股（2295）創52周高，見1.6元，收報1.55元，升4.73%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見6.25元，收報6.11元，升27.03%。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，時代鄰里（9928）低見0.81元，收報0.83元，無升跌；融創服務（1516）低見2.53元，收報2.67元，跌14.15%；康橋悅（2205）低見2.44元，收報2.44元，跌1.21%；榮萬家（2146）低見2.08元，收報2.17元，升0.93%；龍光地產（3380）低見0.9元，收報0.92元，跌13.21%；融信中國（3301）低見0.77元，收報0.79元，跌1.25%；中梁（2772）低見0.76元，收報0.78元，跌4.88%；維亞生物（1873）低見1.75元，收報1.83元，升3.39%；雲頂新耀（1952）低見11.2元，收報11.5元，跌0.86%；網上車市（1490）低見0.29元，收報0.295元，跌4.84%。

48隻股份創52周低，其中十隻包括，中華煤氣（0003）低見7.8元，收報7.86元，跌0.38%；北控水務（0371）低見1.94元，收報2.02元，跌0.49%；光大水務（1857）低見1.46元，收報1.5元，跌3.85%；復旦張江（1349）低見3.01元，收報3.03元，升0.33%；上海醫藥（2607）低見10.58元，收報10.8元，升1.31%；同仁堂國藥（3613）低見8.93元，收報9.14元，升0.77%；香港科技探索（1137）低見4.46元，收報4.65元，升3.79%；世界華文媒體（0685）低見0.25元，收報0.25元，跌3.85%；太古地產（1972）低見17.74元，收報18.06元，跌0.99%；恒地（0012）低見25.95元，收報26.25元，升0.77%。

異動股

上升異動股，包括，優品360（2360）創52周高，見2.67元，收報2.65元，升31.19%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見6.25元，收報6.11元，升27.03%；中國聖牧 （1432）收報0.385元，升11.59%；京東（9618）收報246.2元，升11%；嗶哩嗶哩（9626）收報198.8元，升10.26%；普天通信（1720）收報0.187元，升10%。

下跌異動股，包括，融創服務（1516）創上市新低，見2.53元，收報2.67元，跌14.15%；五礦地產（0230）見52周低0.6元，收報0.62元，跌13.89%；龍光地產（3380）創上市新低，見0.9元，收報0.92元，跌13.21%；敏捷控股（0186）見52周低0.35元，收報0.35元，跌12.5%；中泛控股（0715）收報0.048元，跌11.11%；上坤（6900）創上市新低，見1元，收報1.12元，跌10.4%；金輝（0137）收報1.2元，跌9.09%；雄岸科技（1647）創上市新低，見0.08元，收報0.086元，跌8.51%；雲南水務（6839）收報0.38元，跌8.43%；東曜藥業（1875）收報2.83元，跌7.52%；卓越教育集團（3978）收報0.37元，跌7.5%。

 

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