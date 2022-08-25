期內，營業收入按年增長34.94%至1.6萬億元，主要由於隨着國際油價上漲，集團油氣產品銷售價格上升。其中，勘探與生產收入4473.5億元，按年增長42.9%，勘探與生產平均實現原油價格為每桶94.65美元，按年增長59.2%；煉油與化工收入5838.52億元，增長27.1%；銷售收入1.36萬億元，增長41.1%；天然氣銷售收入2529.42億元，增長27.6%。

今年上半年集團經營利潤1190.15億元，按年增長34.5%。期內，集團國內實現原油產量3.88億桶，按年增長3.4%；可銷售天然氣產量2.25萬億立方英尺，增長4.4%； 油氣當量產量7.63億桶，增長3.9%。

海外油氣業務方面，海外實現原油產量6420萬桶，按年下降5.9%；可銷售天然氣產量1044億立方英尺，增長5.5%；油氣當量產量8160萬桶，下降3.7%。

今年上半年集團原油產量4.52億桶，按年增長2%；可銷售天然氣產量2.36萬億立方英尺，增長4.4%；油氣當量產量8.45億桶，增長3.1%。

煉油與化工業務方面，加工原油5.98億桶，按年下降1.4%；生產成品油5151萬噸，下降6.2%。化工產品商品量1594.5萬噸，增長8.3%；合成樹脂產量588.9萬噸，增長16.1%；合成橡膠產量55萬噸，增長8.7%。

國際貿易業務方面，上半年集團銷售汽油、煤油、柴油7143.3萬噸，按年下降 11.1%，其中國內銷售汽油、煤油、柴油5034.4萬噸，下降6.1%。此外，集團在國內銷售天然氣1037.19億立方米，按年增長7.8%。

中石油今日收報3.65港元，升1.67%。

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