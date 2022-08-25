香港房託基金協會宣布，在今天成立。本身為領展（0823）的行政總裁兼該會榮譽創會會長及主席王國龍表示，協會冀為房託行業發聲，並舆持份者緊密合作，擴闊投資者基礎，吸引資金流入，並以房託作資產配置。同時列定計劃，推動房託及跨市場持份者合作，聯合推廣香港房託及引起全球投資者關注，及吸引海外房託上市。現時有領展（0823）、越秀房託（0405）及順豐房託（2191）参與創會，另已有其他房託遞表申請加入，及有其他中介如匯豐信託等參與其中。
同為該協會的榮譽創會會長兼越秀房託主席兼行政總裁林德良表示，現時在內地共有14隻C RElTs，市值635億元; 香港房託共有11隻，市值達2100億元。將來可推動第三方合作，令到香港及內地REITs互聯互通。即使C REITs及香港房託存在上市及信託之分，但他相信技術上可尋突破，實現兩地房託互聯互通。雖然在新加坡上市的房託逾40間，但是很少資產值過300億元，反而亞洲前10大房託，以資產值計，香港佔上一半，越秀房託亦逾400億元，在港的房託較有影響力。
另一榮譽創會會長兼順豐房託執行董事兼行政總裁翟迪強則指，根據最新個人投資者調查結果顯示，共逾1000名受訪者中，只有6%表示目前持有房託，並以資產增值及投資收入作目標。53%表示因不熟悉而不感興趣。
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