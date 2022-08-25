moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

香港房託基金協會成立  探討與內地房託互聯互通

香港房託基金協會宣布，在今天成立。本身為領展（0823）的行政總裁兼該會榮譽創會會長及主席王國龍表示，協會冀為房託行業發聲，並舆持份者緊密合作，擴闊投資者基礎，吸引資金流入，並以房託作資產配置。同時列定計劃，推動房託及跨市場持份者合作，聯合推廣香港房託及引起全球投資者關注，及吸引海外房託上市。現時有領展（0823）、越秀房託（0405）及順豐房託（2191）参與創會，另已有其他房託遞表申請加入，及有其他中介如匯豐信託等參與其中。

同為該協會的榮譽創會會長兼越秀房託主席兼行政總裁林德良表示，現時在內地共有14隻C RElTs，市值635億元; 香港房託共有11隻，市值達2100億元。將來可推動第三方合作，令到香港及內地REITs互聯互通。即使C REITs及香港房託存在上市及信託之分，但他相信技術上可尋突破，實現兩地房託互聯互通。雖然在新加坡上市的房託逾40間，但是很少資產值過300億元，反而亞洲前10大房託，以資產值計，香港佔上一半，越秀房託亦逾400億元，在港的房託較有影響力。

另一榮譽創會會長兼順豐房託執行董事兼行政總裁翟迪強則指，根據最新個人投資者調查結果顯示，共逾1000名受訪者中，只有6%表示目前持有房託，並以資產增值及投資收入作目標。53%表示因不熟悉而不感興趣。

其他報道

國泰推碳抵銷空運方案  客戶可買入碳排放抵銷量資助碳抵銷項目

國策刺激 港股創4個月最大升幅 恒指升699點 成交906億 中免力守招股價

中銀香港邀陳凱琳、鄭嘉穎夫妻檔現身中銀直播間

7中國航天航空實體遭美列入出口管制清單 中國商務部：破壞經貿秩序

吉利擬分拆旗下極氪上市 地點或包括美國和香港

本田汽車據報考慮建立另一組供應鏈 減少依賴中國

Lalamove進駐孟加拉 為全球第11個市場

林智剛正式上任保誠香港行政總裁

亞馬遜將於年底關閉Amazon Care服務

比亞迪據報擬第四季推高端新能源汽車品牌 料售價逾100萬元

中債信用增進擔保 旭輝擬發15億人幣中期票據

滬深三大指數全日個別發展 深證成指升0.06%

恒指高開149點 科指升1.1% 中國中免潛水24%

華潤醫藥半年多賺26.2% 不派中期息

科興新冠疫苗智利獲批 可為6個月及以上兒童接種

泡泡瑪特中期少賺7% 不派息

IGG：新爆款遊戲推廣費大增 下半年階段性虧損 料明年上半年釋放利潤

港股ADR升157點 夜期低水6點 美期亞股升 中人壽商湯申洲等業績

永嘉集團中期少賺38％ 不派息

Facebook與Twitter移除一批親西方政治宣傳帳戶