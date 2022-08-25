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信置全年核心少賺三成 末期息42仙 對本地樓市前景審慎樂觀

信置（0083）公布，全年少賺40.5%，至57.35億元，低過預期的70.3億元，末期息42仙(去年為41仙)，並無派特別息(去年為28仙)。撇除投資物業公平值變動後少賺36.6%。

期內，物業銷售總收入108.41億，減少41.7.%。除了位於將軍澳的凱柏峰 III 及中環的 ONE CENTRAL PLACE 已獲發預售樓花同意書，集團預期新財年將有另外三個住宅項目將獲發預售樓花同意書，包括位於元朗的柏瓏第二期、黃竹坑站第四期物業發展項目及油塘通風樓物業發展項目。

截至6月底，土儲應佔樓面面積約2040萬平方呎，商業佔45.7%、住宅佔29.9%、工業佔10.8%，停車場佔7.7%，酒店佔5.9%。集團將繼續以選擇性的策略增添土地儲備。

集團相信內地政府對經濟及金融穩定的重視將有助重拾信心，使經濟重回增長軌道。同時亦深信香港能應對挑戰並繼續成為充滿活力的國際城市。集團對香港和內地的承諾堅定不變。

本地樓市方面，雖然最近幾輪加息可能對地產行業構成壓力，然而香港住宅市場仍具復原力及基本因素良好。近月市場成功的住宅物業銷售反映香港的住屋需求依然強勁。集團對香港物業巿場前景保持審慎樂觀。

信置收報11.62元，跌0.34%。

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